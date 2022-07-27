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丟包乘客害撞死 Lyft司機逃逸

編譯徐薏茹／綜合報導

一名Lyft乘客與司機於23日發生爭執，在德拉瓦州沿海公路(Delaware's Coastal Highway)上被趕下車，該乘客隨後被迎面而來的車輛撞死，事發後Lyft駕駛迅速逃離現場；目前死者身分已確認，Lyft駕駛的身分仍在追查中。

德拉瓦州警25日證實死者是43歲的馬里蘭州克拉克斯堡(Clarksburg)居民沃夫(Sidney Wolf)。

這起慘劇發生於23日凌晨1時44分左右，受害人與其友人在杜威灘(Dewey Beach)叫Lyft車，欲前往貝瑟尼灘(Bethany Beach)的住處。

然而Lyft駕駛與乘客一行人對於乘車費用無法達成協議，該Lyft駕駛於是終止搭載服務，在道路中間停車，要求車上所有六名乘客下車。

當時一輛豐田Corolla車正好接近下車的幾名乘客，豐田汽車駕駛試圖閃避並改變車道，但駕駛沒有看到從右後方乘客座下車的沃夫並撞上他。沃夫當場被宣告死亡，其餘乘客無人受傷。

該輛豐田Corolla車立刻停車查看，另一端的Lyft駕駛則迅速駛離，截至目前，警方尚未確認Lyft駕駛身分。

Lyft發布聲明表示：「我們為這起意外感到心碎，也將盡所能協助調查。」

Lyft 豐田 德拉瓦州

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