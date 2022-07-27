新州五月岬郡、大西洋城 將加收旅遊稅、奢侈稅

新澤西州包括觀光勝地野林市的五月岬郡，開始徵收2%的旅遊稅。(Getty Images)

通貨膨漲創紀錄，買什麼都貴； 但假如你前往新澤西州 野林市(Wildwood)或大西洋城(Atlantic City)度假，還要多繳旅遊稅或奢侈稅。

前往野林市、北野林(North Wildwood)或野林峰(Wildwood Crest)，都適用五月岬郡(Cape May County)附加的2%「旅遊稅」(Tourism Tax)，這在其他城鎮未曾見過。

「旅遊稅」依2018年「旅遊改善和發展區法」(Tourism Improvement and Development District Act)授權課徵，旅遊稅加上6.625%的州銷售稅，到野林地區購物，一共要納8.625%稅賦，遊客和居民都不可免。

根據稅務局，這項附加稅針對旅遊相關銷售徵收，包括餐飲服務商、餐館、小酒館和類似場所出售的食品和飲料(自動販賣機商品除外)，以及電影院 、體育、戲劇、音樂活動、遊樂設施等娛樂場所的入場費。

此外，旅館和寄宿公寓等房間租金 除需付旅遊稅之外，還需另繳1.85%旅遊附加費(Tourism Assessment)和3.15%州入住費(State Occupancy Fee)。

五月岬郡旅遊主管維蘭德(Diane Wieland) 說，稅收將交給支持會議中心及其營銷工作的大野林區旅遊改進局(Greater Wildwood Tourism Improvement Authority)，不交給郡政府。

在大西洋城，消費者將支付9%「奢侈稅」(Luxury Tax)，加上調降的3.625%州銷售稅，特定商品稅額總計12.625%。從娛樂入場費、遊樂設施乃至沙灘椅和小屋租用都要納稅。

大西洋城「按飲料單位」出售的酒精飲品綜合稅率為9.625%，包括3%奢侈稅和6.625%州銷售稅，包裝商品僅需納6.625%銷售稅。