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76人主球場擬落腳中國城入口 費城居民抗議

編譯郭宣含／綜合報導
美國職籃費城七六人隊計畫在距中國城入口附近興建運動場，許多亞裔團體認為這項計畫對社區構成威脅。圖為華埠牌樓檔案照。(Getty Images)
美國職籃費城七六人隊計畫在距中國城入口附近興建運動場，許多亞裔團體認為這項計畫對社區構成威脅。圖為華埠牌樓檔案照。(Getty Images)

費城社區居民和領袖紛紛動員，反對美國職籃(NBA)費城七六人隊 (Philadelphia 76er)擬在距中國城入口數步之遙處興建運動場館，許多亞裔團體認為此提案構成許多威 脅，並稱他們被排除於初步會議，之後才從別處得知此計畫。

費城七六人上周宣布將斥資13億元，在費城市中心(Center City)、中國城拱門地標的數個街區外興建運動館；他們矢言會當好鄰居，在公益協定中承諾會投資數百萬元，並會晤地方團體，包括「費城華埠發展會」(Philadelphia Chinatown Development Corp)。

許多地方組織人士對此抱持懷疑，當地一大組織「亞裔聯合會」(Asians American United)表示，該計畫初期會議並未邀請其成員參加，他們聽到風聲才知道此事，因此召開緊急會議。

15名社區團體代表、居民和商家在線上討論逾兩小時，內容包括數千名運動粉絲湧進社區可能對大眾安全、髒亂和日常生活造成哪些影響；若體育館開放飲食，大家是否會到地方小店用餐；以及商家是否需要調整菜單提高競爭力。

越南三明治店的21歲員工認為：「中國城一旦高檔化，就難走回頭路了。」

「大費城華人餐館協會」會長兼「賓州華人僑團聯盟」共同主席朱楓(Steven Zhu)舉華府Capital One球場為例，該運動館1997年開幕時，華府中國城已經營困難；根據華府電台WAMU報告，20年後，華府中國城華裔居民從3000人銳減至300人。

亞裔聯合會的與會者也擔心，萬一中國城消失，要去哪尋找社區凝聚感；一名當地店家指出，中國城內有小學、日托中心、教會服務等，這些社區文化服務讓居民願意留下來。

該計畫的興建公司76 Devcorp發言人表示，本周已開始和社區利益方開會，他們會確保聽到各方聲音。目前該計畫打算拆除時尚區(Fashion District)購物中心，將運動館建在該處。

一名15歲當地少女認為，時尚區購物中心若被拆除，日子會變得很無聊。另一名52歲計程車司機則質疑，費城市中心已有很多設施與服務，該計畫應移到其他有需求的社區。

不過此建案也獲得不少當地人支持，「費城華埠發展會」執行長認為，運動館劃定區大眾運輸方便可達，而且比原本的時尚區更具吸引力，但他強調進行發展也得保護好社區。

費城 華府 亞裔

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