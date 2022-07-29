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費城長樂公會 點燃愛心濟災民 為華埠火災居民募得6萬餘善款

本報費城訊
長樂僑領將捐贈款送給災民（前排座者為8戶災民），後排右7-8為長樂公會主席丁彬彬、議長林世鋒
長樂僑領將捐贈款送給災民（前排座者為8戶災民），後排右7-8為長樂公會主席丁彬彬、議長林世鋒

  7月19日，費城長樂公會協同各大僑團及商家個人，在長樂公會會址為遭受火災而痛失家園、流離失所的8戶不同族裔受災居民發放募捐善款活動，奉獻愛心，彰顯華人“一方有難、八方支援” 團結互助的中華民族傳統美德。

  費城華埠10街153及155號於6月21日發生大火，為儘快援助災民，費城長樂公會號召社會愛心人士向受災居民捐款，網上亦發起眾籌。與此同時，長樂公會婦女及青少年義工冒著炎炎烈日走上街頭募款，充分體現了華人對困難群體的真摯關愛，展現了中華民族血濃於水的大愛精神。

  長樂公會主席丁彬彬表示，『這一場大火，很需要人人點滴的愛，讓受災的人們知道，雖然大火燒毀了一切，但是他們有全費城僑胞的關心』。當天長樂公會將各界善心捐款，直接送到8戶受災居民手中，在最危急的時刻，幫助他們度過難關。發放捐款活動由長樂公會議長林世鋒主持，他表示，本次共募得善款$60735元，大家的善舉，凝聚了華人“萬眾一心、眾志成城”的精神，彰顯了人道博愛的愛心奉獻。受災居民們領取善款，也感謝各界紛紛伸出熱情之手，讓他們鼓足了生活的勇氣和重拾家園的信心。

  林世鋒還說，人生因奉獻而精彩，社會因博愛而和諧。長樂公會將一如既往努力為弱勢群體及有需要的僑胞搭建關愛平臺，讓捐贈者放心，也讓受助者實質受益。

  當天參加發放捐款活動的長樂僑領還有榮譽主席鄭金玉、林錦飛，第一常務副主席李世興、林錦城，秘書長王唐德，福建同鄉聯合會前任會長施克麗等人。【圖文報導：彭林】

長樂公會第一常務副主席李世興（左）、費城福建聯合會前任主席施克麗（後右1）捐贈善...
長樂公會第一常務副主席李世興（左）、費城福建聯合會前任主席施克麗（後右1）捐贈善款

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