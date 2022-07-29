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福州市數字經濟重大專案簽約 總投資231.69億元

本報新澤西訊

　 第五屆數字中國建設峰會福州市數字經濟重大專案集中簽約活動，7月23日在海峽國際會展中心舉行。此次現場簽約29個項目，總投資231.69億元，涵蓋雲計算、大資料、物聯網、人工智慧5G等前沿領域。

  此次重大專案簽約包括▲“新製造”專案：羅源縣與東恒集團簽訂合作協定，擬投資30億元，自主研發人工智慧操控系統，建設東恒機械專案；福清市與福建天電光電簽訂合作協定，擬投資30億元，建設貝吉爾半導體光電項目；馬尾區與時代星雲科技簽訂合作協定，擬投資20億元，建設智慧新能源製造基地。

　▲“新基建”專案：長樂區與數字福建雲計算簽訂合作合同，擬投資16億元，打造全國首支數字新基建REITs專案；晉安區與昊盛投資簽訂合作協定，擬投資10億元，在福州設立總部，建設覆蓋全球的高通量海洋資訊通信網，實現海上互聯互通，助推海洋產業國際化合作。

03數字載體專案；長樂區與省大資料產業園、東湖投資簽訂合作協定，擬投資30億元，共同開發東湖大資料產業園專案，積極打造國家大資料產業集聚區，推動濱海新城產城融合發展；晉安區與未來無線資訊技術簽署合作協定，擬投資30億元，建設未來科技總部大樓，以樓聚產，吸引上下游合作企業落地，共同研發和孵化雲計算、大資料、物聯網、人工智慧等數位經濟新興技術。

▲數位服務專案：福州軟體園與福亞科技簽訂合作合同，擬投資5億元，建設數字人才池專案，以數位化方式實現人才與技術的閉環服務；倉山區與微醫控股簽訂合作協定，設立集團區域總部，建設全球藥械交易及藥事服務互聯網平臺，打造醫藥生態圈；閩清縣與恒騰達智慧家居簽訂合作合同，擬投資6億元，建設智慧家居生產線，提升居家生活安全性、便利性、舒適性。

　會上，福州市人民政府還與中國聯通福建分公司、國家對地觀測科學資料中心、科大訊飛、漢王科技、進出口銀行福建省分行、工商銀行福建省分行、中金公司等7家單位簽訂戰略合作框架協定，共同建設“全國數字應用第一城”，打造數字中國建設領軍示範城市。【圖文報導：記者 劉偉】

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