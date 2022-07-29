歌唱家田浩江 7/30 新州愛迪生新書發佈會

應新州 華人社團聯席會和鄉音合唱團邀請，著名男低音歌劇 藝術家田浩江將於7月30日參加在新州愛迪生舉辦的一年一度仲夏燒烤聯誼活動，期間將舉行新書發佈會，歌友們與粉絲們將有機會與買到由作者田浩江本人簽名的新書《角鬥場的〈圖蘭朵〉》，和田浩江老師零距離交流互動。

簽售活動時間為11AM-2:00PM，連絡人及電話或短信：908-217-2480樊大平。仲夏燒烤聯誼地址：Roosevelt Park, Grove 1 151 Parsonage Rd, Edison, NJ 08837。

1954年出生於北京的田浩江是第一代闖蕩西方歌劇舞臺的中國歌唱家，是首位在美國紐約大都會 歌劇院簽約20年的中國歌唱家，在國際知名歌劇院演飾過五十多種角色，逾一千四百餘場次，其中包括與帕瓦羅蒂、多明戈合作演出十一部歌劇，逾百場次，被譽為“大都會歌劇院曝光率最高、最耀眼的中國歌唱家”。

新書《角鬥場的〈圖蘭朵〉》凝聚了作者的歌劇人生，從第一視角和第一手資料展示國際歌劇領域的紛繁世界，對愛好音樂的朋友們來說是寶貴的必讀書。