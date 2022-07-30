中華名小吃 ~ 孝感麻糖米酒 登陸美國各大亞洲超市及電商 Weee! 特惠嚐新

佳釀園酒釀地道孝感出品，色白蜜香， 汁濃清甜，夏日亦可做冰飲。

「逢年過節看爹娘，莫忘帶幾盒好麻糖。麻糖米酒都不帶，做客都沒有人來愛。」這幾句民間俗語說的就是孝感麻糖米酒。

孝感的麻糖和米酒（酒釀）是有千年歷史的地方名小吃，曾是皇家 供品，也是老百姓歲時節令、走親訪友的必備。日前，這兩個地方性中華名小吃由和樂公司(Well Luck Co)從孝感引入到美國，在各大亞洲超市和電商 Weee！Freshgogo上架，並有嚐新特價，切莫錯過。請認準寶軒孝感麻糖和佳釀園酒釀（米酒）。

孝感得名於孝道感天動地。孝感歷史上出了很多孝子，最有名的就是東漢董永（大家最熟知的是董永七仙女鵲橋相會）賣身葬父、黃香扇衾溫被和孟宗哭竹生筍等孝子感天動地的故事，所以 「孝感」因此得名。孝感自古就是魚米之鄉，南區的朱湖出產的糯米據說是古種（和董永與七仙女的兒子董寶有關），乳白光亮，形似珍珠。食感糍軟，香甜可口。麻糖及米酒（酒釀）就是用朱湖的糯米製成。

孝感酒釀源於戰國時代的「楚瀝」，歷史悠久。須以優質朱湖糯米為原料，用孝感特製的酒麴-蜂窩酒麴做發酵劑，經糖化發酵製成。色白蜜香， 汁濃清甜， 有健胃、活血、止褐、潤肺的功效，是老人、兒童、產婦和病人的滋補佳品，滋補之外還可發奶。有俗語「聞香下車吃米酒，滋醇香甜真可口，但凡過往孝感人，不嘗米酒虛一遊」。

孝感麻糖也有千年歷史，相傳宋太祖趙匡胤曾經吃過並讚不絕口，從而一舉成為皇家貢品。成品主產地為孝感城南的八埠口。據說，只有用城關西門外隍潭的「龍吐水」熬糖，才能做出上等的麻糖。這道名點的主料是朱湖精白糯米、去殼芝麻、花生等，經過12道工藝流程、32個環節製成。麻糖吃起來「酥不碎，綿不粘，薄如紙，色如霜， 形似圓梳甘勝蜜，鬆脆爽口撲鼻香。」。麻糖的製作工藝記載始於明朝，在2013年入選中國湖北省非物質文化遺產傳統技藝名錄。

孝感麻糖和米酒不僅是一種地方名吃，還傳承了中華文化特有的孝道親情，因此才有「逢年過節看爹娘，莫忘帶幾盒好麻糖」的民間俗語。直到現在麻糖和米酒也是大家走親訪友的最好伴手禮之一。京廣線上的旅客只要途經孝感，哪怕停車幾分鐘，也都下車搶購，作爲饋贈至愛親朋的佳禮。

過去需要到孝感才能買到，如今不用那麼麻煩，各大亞洲超市就有。部分超市和Weee!還有新品特價，無論自己品嘗還是餽贈親友都是很好的選擇。