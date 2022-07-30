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林宮台菜週六特供鮮香台式海鮮面 自家種植有機蔬菜 健康美味

本報新澤西訊

  林宮台菜每週六特別為新州食客提供正宗台式海鮮面，各式海鮮確保新鮮，經慢火熬製的湯頭搭配新鮮海味，味道鮮美，滋補養顏營養豐富，讓您回味無窮！

  林宮最擅長的就是台式海鮮料理，特色是清蒸、川燙、快炒的烹調特別多，這樣的烹調方式，海鮮一定要新鮮，要強調留住原味，如果魚生不新鮮，再好的師傅都處理不好。為此多年來林老闆總是凌晨2、3點就親自到漁市場挑選，不僅魚、蝦、水產要新鮮，品質更要一流，目的就為了給客人吃到最好的料理。林先生個性樸實、爽朗，秉持誠懇敬業的態度，為讓客人吃得滿足，經常變更菜色，不斷推陳出新，希望能滿足喜愛台菜小吃及日本料理僑胞們的需求。

  除了海鮮，林宮的又一特色就是廣受歡迎的「林宮」有機青菜。林老闆為了能讓賓客品嚐最新鮮美味的有機青菜，在自家園地裡種植的有機青菜，不畏辛苦細心呵護，每天早起採摘。菜園品種豐富如:台灣絲瓜、小黃瓜、大小番茄、辣椒、茄子、芥末、綠皮白皮的苦瓜、長豆、瓢瓜…每週都有不同的驚喜，當天現摘現炒，健康美味。送到店裡時根部還帶著些許的泥土，莖幹和枝葉飽含水份和光澤，吃起來滿口清香甘甜，廣受饕客歡迎。

  歡迎致電林宮台菜973-998-5057瞭解更多詳情！林宮台菜地址:40 Speedwell Ave., Morristown NJ 07960(百貨公司Century 21有停車場)

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