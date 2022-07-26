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逼6歲兒用跑步機還加速致跌倒 新州男虐童致死被控謀殺

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州男子格雷戈爾(左，海洋郡監獄照片)多次虐待六歲兒子科里(右，GoFundMe網站)，導致兒子死亡，而被控謀殺罪。
新澤西州男子格雷戈爾(左，海洋郡監獄照片)多次虐待六歲兒子科里(右，GoFundMe網站)，導致兒子死亡，而被控謀殺罪。

新澤西州男子多次虐待六歲兒子致其死亡，這名狠父遭控謀殺罪。據指出，他曾重複強迫男孩在跑步機上跑步，然逐漸加速直到兒子摔倒。

30歲格雷戈爾(Christopher J. Gregor)2021年4月2日在科里‧米喬洛(Corey Micciolo)死亡案中被控危害兒童，後來釋放出獄，過了11個月，海洋郡檢察官辦公室(Ocean County Prosecutor's Office)提出新控罪，控告格雷戈爾謀殺，虐待男孩致死。

檢察官稱，格雷戈爾先前居住的巴尼加特鎮(Barnegat)公寓大樓健身中心監控錄像顯示，男孩在跑步機上跑步，格雷戈爾加快機器速度，直到男孩無法跟上而摔倒。

男孩摔倒後，格雷戈爾抱起兒子、將他放回跑步機，孩子又摔倒，如此持續幾次，有一次格雷戈爾似乎咬孩子的頭之後再將他放回跑步機上。

當局說，男孩科里去世前一天，母親米喬洛(Breanna Micciolo)帶他去看兒科醫生，醫生發現男孩胸部、手臂和臀部多處瘀傷，另有前額擦傷，科里告訴醫生父親造成他瘀傷，這位母親去年說，男孩因踢足球和使用跑步機受傷。

這位母親說，男孩被送到澤西海岸大學醫學中心檢查；隔天4月2日，這對父母親被告知帶男孩去看虐待兒童專家，當天格雷戈爾看顧男孩，下午3時半左右聯絡這位母親說男孩昏沈嘔吐，不吃東西，正帶他去醫院。

科里被格雷戈爾帶到南海洋郡醫療中心，當晚死亡；案發後格雷戈爾下落不明，幾個月後，格雷戈爾於7月9日向警方自首；他目前被拘押在海洋郡監獄，預訂本月26日出庭。

檢察官 新澤西州 健身

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