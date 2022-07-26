新州貝玉恩市府 籲市民整理庭院

新澤西州 貝玉恩市(Bayonne)市府官員呼籲市民主動整理房屋前後庭院並撿起建物周遭的垃圾，以免挨罰。

貝玉恩市官員發布訊息說：「嘿，市民，從沙發上起身做事！」

貝玉恩市公共工程主任卡特(Tom Cotter)表示，市政府接獲愈來愈多市民抱怨，所以貝玉恩市的清潔與除草規定「將會很快實施」。

卡特說：「我們呼籲大眾維護各自房屋周遭環境，在強制規定開始實施之前，主動修剪過長的雜草。」

市府官員表示，當地由年輕人組成的「清潔隊」(Clean Team)今年夏季受雇清掃環境，尤其是該市主要街道，6月底以來已清掃出數百袋的垃圾。

卡特說，「清潔隊幫了很大的忙，但他們無法完成所有任務，因為需要所有居民共同維護貝玉恩市的整潔，貝玉恩市有超過3萬棟建築和1萬3000名納稅人。無論是屋主、地產經理或租客 ，都要把工作做好。」

卡特說，「如果大家都能養成打理並修剪家門口植物的好習慣，貝玉恩市就會變得漂亮又乾淨。」

公共工程部也會在各社區巡迴公告，提醒人們負起各自的責任。

貝玉恩市規章表明，「建築物所有人、承租人、租客、占用者，或負責人都有義務維持緊鄰建築結構的人行道和道路邊緣不受各種障礙影響或滋擾，並保持人行道、通道、前後院和小巷乾淨沒有垃圾。」