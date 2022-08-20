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金色年華成人日間醫療護理中心 您的晚年生活 不再孤單

葉麗琴
中心的老壽星黃寶瑛在家裡吃龍蝦
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  位於新州中部Manalapan的金色年華成人日間醫療護理中心（Golden Years Adult Medical Day Care)創立與2008年，至今已經擁有十多年專業服務經驗。無論是從基礎設施，還是配套服務都屬於同類中心的頂尖行列，在社區享有極高的聲譽。該中心地理位置優越，交通方便。面積近2萬尺，有寬闊優美的室外環境。室內、室外活動空間充足，設施一應俱全。中心配備幾十輛巴士專車為大家提供點對點接送服務。擁有專業的護士檢查室、現代化的理療運動室、規範化的社工服務室，每一個房間都配置消毒殺菌儀器。中心還特設橋牌、麻將、乒乓球、檯球、Bingo遊戲等多功能活動區域以及可供表演的舞臺，旨在充分滿足老年朋友們的日常護理及文娛需求，以最大程度來呵護我們的健康和生活。

  很多的活動由於疫情而暫時未能開展，但是中心仍竭盡全力為大家提供一切所需的服務：如上門為老年朋友們看病、打針、送藥、檢查身體、理療按摩、理髮剪指甲以及組織各種活動如聯歡會，生日趴等豐富老人們的生活。

  中心近期斥巨資新建建築也即將投入使用，將以一個全新面貌展現給大家。真摯地歡迎新會員參觀，您的加入會讓金色年華這個溫暖的大家庭更加美好多彩！中心地址：108 Woodward Rd, Manalapan, New Jersey 07726；詳情請致電中心服務專線：908-420-0893；聯絡人：美霞（Michelle）華語（國語、粵語、上海話）

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