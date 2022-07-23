大西洋城露天酒吧The Yard開幕 玻璃式建築吸睛

大西洋城百利賭場最近開了一間占地1萬平方呎、以玻璃和深色窗戶為設計基調的酒吧「The Yard」。（取材自臉書）

新澤西州 大西洋城(Atlantic City)的丹尼斯酒店(Dennis Hotel)歷史悠久，自1900年代早期就開始營運至今，營運方百利賭場公司(Bally's Corporation)最近還在這棟古色古香的飯店旁，開了一間占地1萬平方呎、以玻璃和深色窗戶為設計基調的酒吧「The Yard」，當古典的建築美學和當代工業的建築設計碰撞在一起，交織出傳統與現代衝突的美感。

The Yard最大特色在於裝有可開閉式的屋頂，夏季時顧客可以徜徉在花園式的酒吧內品酒賞樂，孩子們也可以在草坪上追趕跑跳碰；百利賭場公司營運副總裁朱利安諾(Paul Juliano)說：「不只在大西洋城，乃至於整個東海岸，這都是一個獨一無二的場地，對許多家庭而言是個完美的假日休閒去處。」

冬季或是下雨時，屋頂將關閉，並將空調溫度調到舒適的華氏72度。

除了環境以外，朱利安諾也非常推薦酒吧裡的美食，他還指出賣最好的品項包括雞翅、用鱷梨、黃瓜和各種醬汁放在香脆米飯上的「金槍魚壽司」，以及牛腩、碎牛肉等；現場一名正在吃著椒鹽脆餅塊、炸奶酪凝乳、費城 捲的顧客巴德(Mark Budd)說：「這酒吧真的太讚了，是個所有人都會想在這裡度過夏天的地方。」

酒吧主打的酒精飲料也很有看頭，不只有來自德拉瓦州 、賓州的多樣品牌可供選擇，還與伯靈頓郡(Burlington)霍利山鎮(Mt. Holly)的史貝爾邦德釀酒廠(Spellbound Brewing)合作，提供只在這裡販售的芒果IPA和Citra Pale Ale以及各式各樣的雞尾酒。

朱利安諾說：「The Yard的開幕象徵百利賭場正式跨足非博弈產業，提供顧客博弈以外更完善的服務。」