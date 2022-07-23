費城郊區變徒步區 疫期造福商家「若沒封街就倒閉」

賓州菲尼克斯維爾官員希望夏季能繼續實行封街轉徒步區的措施，以此吸引遊客。圖為市區街景。( 取材自臉書)

彼特拉吉(Orbi Bitraj)在賓州經營一間義式餐廳，當他看到周末人潮在夏日夜晚湧進菲尼克斯維爾(Phoenixville)時，心中滿懷感激，多虧地方政府兩年前開始在周末封閉大橋街(Bridge Street)，將其轉為步行區，才讓數十間餐廳與商家得以度過疫情 的艱困時期。

彼特拉吉直說：「若不是封街，我們就會倒閉。」餐廳業者表示，客人一直都喜歡在戶外用餐，尤其新冠肺炎疫情爆發後，大眾更傾向在戶外活動。

現已進入夏天旅遊季，菲尼克斯維爾官員希望能繼續實行封街轉徒步區的措施，以此吸引遊客；其他地區也正考慮類似措施，如西切斯特市(West Chester)今年夏季周末封閉蓋伊街(Gay Street)，禁止汽車 通行；費城 也將允許餐廳將戶外用餐區擴大至停車區域。

其他地區也可看到類似的做法，根據最近一份報告，費城許多餐廳拓展到人行道與停車區域上，中城區(Center City)戶外用餐座位2019年原為3501個，現在增加至5000個以上。

菲尼克斯維爾、西切斯特的市鎮委員會2020年6月時首度批准封街計畫，目的是幫助商家從疫情中復原，並提供民眾可以舒適聚集的空間。

西切斯特前市長黛安·赫林(Dianne Herrin)表示：「真正的潛在動機是提供一個場所，大家回到我們的城鎮用餐購物時，能夠保持距離並感到安全。」

菲尼克斯維爾近年已從破舊的鋼鐵小鎮轉型為時髦的郊區景點，周末晚間小鎮街道氣氛熱鬧，可看到樂隊、街頭藝人，以及在街上漫步的人潮。

菲尼克斯維爾鎮長烏舍勒(Urscheler)自2018年開始任職，他希望未來幾年能繼續實施封街計畫；他說，「走進封街區域時會感到喜悅，我們將大橋街轉為居民與遊客的社區空間，本質上，就像是菲尼克斯維爾的客廳。」