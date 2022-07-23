雪松林警監艾琳未能晉升警長 奧圖爾家庭紛爭浮現

新州雪松林鎮警監艾琳‧奧圖爾表示她未能晉升為警察局長，是因為她握有權勢的哥哥、紐新航港局主席凱文‧奧圖爾策畫報復。(NBC紐約地方電視台截圖)

新澤西州 高等法院19日接獲一起民事訴訟，雪松林鎮(Cedar Grove)警監艾琳‧奧圖爾(Eileen O'Toole)表示她未能晉升為警察 局長，是因為她握有權勢的哥哥、紐新航港局主席凱文‧奧圖爾(Kevin O'Toole)策畫報復，這起訴訟讓奧圖爾的家庭失和成為新聞焦點。

紐新航港局主席凱文‧奧圖爾（見圖），遭擔任雪松林鎮警監的妹妹艾琳‧奧圖爾指控「毀了她的職業生涯。」(Getty Images)

艾琳在訴狀中表示，她去年贏得雪松林鎮經理圖奇(Thomas Tucci)的支持，在警局長希拉薩(Joseph Cirasa)退休後會任命她為警局長，但這個職缺最後卻由其他人出任。

艾琳表示，她1月被叫進圖奇的辦公室，被告知「這不會是一場和諧會談，許多外界人士對她不滿」，所以她不會升任警局長。

艾琳認為，這個工作被奪走的真正原因是她的哥哥從中作梗，但她並未在訴訟中把凱文列為被告。

艾琳訟案中的被告是雪松林鎮、雪松林警局、雪松林議會，以及圖奇；艾琳指稱被告違反新澤西州反歧視 法案，基於她的性別歧視、報復與騷擾。

凱文20日否認艾琳的指控，稱長期的家庭私人紛爭與公務及艾琳的政治生涯無關。他解釋手足失和的部分原因是他呼籲雙親接種新冠病毒疫苗；他說，此案將交由艾薩克斯郡(Essex County)檢察官辦公室處理，但強調他是被騷擾與跟蹤的「受害者」，「將以保護我的妻子和兩個小孩為要務」。

奧圖爾兄妹因為2021年11月的艾琳女兒婚禮失和，最終導致凱文與他年邁的雙親決裂。

凱文與艾琳的父親羅伯特‧奧圖爾(Robert O'Toole)曾任雪松林鎮長，羅伯特19日接受當地廣播電台訪問，被問到女兒訴訟牽扯出兄妹失和時，形容凱文「是邪惡之人」。

艾琳接受電視訪問時則說，「凱文懲罰我的方式，毀了我的職業生涯。」

艾琳針對這宗民事案件提出數額不明的求償，並提出她和凱文之間的簡訊作為威脅證據，其中包括凱文「錯誤宣稱」艾琳有酗酒問題。