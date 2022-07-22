「Never forget, Never again」拯救大象露西 募款用詞惹議

非營利組織發動募款整修新澤西州馬蓋特地標「大象露西」，卻因募款信中的一句話引起爭議。(CBS費城地方電視台截圖)

新澤西州 馬蓋特地標、1973年設立的公共藝術作品「大象露西」(Lucy the Elephant)因長年日曬雨淋，非營利組織「拯救露西委員會」(Save Lucy Committee)發動募款整修，目標金額80萬元；不過，在該委員會發給約1萬名民眾的募款信中，一句「永不會忘記、永不再發生」(Never forget, Never again)卻引起爭議。

這句「Never forget, Never again」長期以來是西方世界談及納粹猶太 屠殺常說的一句標語，因此現居賓州 的猶太屠殺倖存者後裔、賓州猶太大屠殺倖存者後裔協會(Sons & Daughters of Holocaust Survivors)成員蘇珊‧卡萊曼(Susan Klyman)表示，她看到募款信中的這句話時，認為「拯救露西委員會」將公共藝術與猶太屠殺的歷史不當連結，讓她感覺被冒犯。

卡萊曼說：「這是非常嚴重的問題，這個『拯救露西委員會』用非常隨意的口吻說出這句與這麼沉重的歷史相關的口號；這句話可不是用來描述一隻大象的；我自己也很喜歡大象露西，但問題是使用代表猶太大屠殺的詞彙來進行與大屠殺事件無關的籌款活動，既麻木不仁，又貶低了數百萬人被屠殺的種族滅絕的歷史意義。」

拯救露西委員會執行董事賀芬特(Richard Helfant)指出，他在募款信中寫這句並沒有任何對猶太大屠殺事件不敬的意圖；他說：「我的祖父就是猶太大屠殺的倖存者，這句話也很常被廣泛用在911事件的募款信中；寫這句話只是讓大家看到不能讓『露西大象分崩離析的狀況再度發生』。」

賀芬特同意在將來的募款信中不會再使用這個標語，但拒絕卡萊曼公開道歉的要求。