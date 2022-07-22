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賓州地鐵性侵案嫌犯落網

編譯孫梁／綜合報導
一名男子18日凌晨在地鐵站台上強暴了一名女子，期間用槍頂著她的男友，嫌犯於20日上午被捕。圖為嫌疑人牽著自行車進入車站。(費城警局照片)
一名男子18日凌晨在地鐵站台上強暴了一名女子，期間用槍頂著她的男友，嫌犯於20日上午被捕。圖為嫌疑人牽著自行車進入車站。(費城警局照片)

費城警方說，一名男子18日凌晨在地鐵站台上強暴了一名女子，期間用槍頂著她的男友，嫌犯於20日上午被捕。這是自去年10月以來，費城的地鐵站和通勤列車上發生的第三起性攻擊案件。

警方說，強暴事件18日晨4時30分許發生在賓州東南捷運局(SEPTA)Broad Street線路的Snyder大道站的站台，40歲的受害女子當時與男友在站台上，女子試穿男友帶給她的衣服。嫌疑人帶著自行車進了站，碰面時三人相互打了招呼。

數分鐘後嫌疑人走過來，要求與女子發生性關係，同時用槍指著女子及其男友。站台的監控錄影顯示，嫌疑人用槍指向男友時，他舉起了雙手。

嫌疑人在性攻擊後騎車離開車站，受害女子及其男友從另一個出口走出站台並報警。警方表示，不清楚三人進站的時候車站是否已開放，SEPTA首發列車抵達該站的時間是4時45分。

警方今年4月指控一名男子在SEPTA列車上性攻擊，同樣發生在SEPTA的Broad Street線路上。

Market-Frankford線路的列車去年10月發生一起強暴案，而且車上還有其他乘客。在列車員舉報後，強暴犯在車上被捕。這起事件在全國引起關注，捷運系統的警察呼籲民眾如果發現列車上出現任何可疑行為，立刻打電話舉報。

SEPTA表示，他們正致力於解決民眾的安全擔憂，在為捷運警局招聘新警員，並在捷運系統部署更多警力，使乘客能夠看到。捷運部門還表示，要在Market-Frankford和Broad Street兩條線路安排社會工作者上崗，以便為有精神健康疾病的人和遊民提供諮詢。

SEPTA系統最近增派人手，以保證乘車的安全有序，並在需要時及時聯繫警方。

捷運 地鐵站 費城

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