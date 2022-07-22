賓州賭場收益創50億新高

截至6月30日的過去12個月，賓州的賭場等博弈業者收益突破50億元，刷新年度紀錄。(美聯社)

賓州 監管單位19日公布數據顯示，賓州的賭場等博弈業者收益突破50億元，刷新年度紀錄，主因是線上博彩逐漸成熟，且新冠肺炎疫情 後回歸角子機和賭桌的顧客增加。

賓州賭博管制委員會(Pennsylvania Gaming Control Board)數據顯示，截至6月30日的過去12個月，賓州規模最大的商業賭場進帳逾50億元，同比前一個財政年度的39億元多出30%，略高於今年1月公布的47億元新高紀錄。

2020年，賭場受疫情影響關閉，如今業績大幅回升。

這樣的好成績來自16間賭場，包括四間根據2017年法律新開的小賭場，以及體育經營模擬遊戲「夢幻總教頭」(Fantasy sport)和卡車加油站賭場(truck stop)。

賭場的角子機收益增至24億元，賭桌收益則突破10億元，線上博彩推出四年來，收益突破12億元，運彩推出第五年，挹注3億2500萬元。

賓州2017年起合法化運彩與線上博溢，美國博彩業聯合會(American Gaming Association)數據顯示，賓州與新澤西州 在商業賭場收益方面不相上下，在全美僅次於龍頭內華達州；然而，美國博彩業聯合會數據顯示，賓州的博弈稅收高居全美之冠。