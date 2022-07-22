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新澤西城市大學校長離職金近百萬 但15名非工會學校職員被裁

編譯孫梁／綜合報導
新澤西城市大學校長蘇·亨德森6月底宣布辭職，領取的離職金和各種津貼福利近100萬元，同天校董會宣布學校財務進入緊急狀態。(新澤西城市大學官網)
新澤西城市大學校長蘇·亨德森6月底宣布辭職，領取的離職金和各種津貼福利近100萬元，同天校董會宣布學校財務進入緊急狀態。(新澤西城市大學官網)

新澤西城市大學(New Jersey City University，NJCU)校長蘇·亨德森(Sue Henderson)6月底宣布辭職，7月1日正式離開她工作10年的澤西市學校；但她不是空手而去，領取的離職金和休假補薪近65萬元。

亨德森的卸任待遇還有更多，加上合約規定的其他退職收益，總數逼近100萬元，使她高居或逼近哈德遜郡高收入者的榜首。

但在亨德森宣布辭職後數小時，NJCU校董會宣布財務緊急狀態，需採取裁員、休無薪假和其他削減成本的措施，並向州府尋求1000萬元援助。

亨德森的合約12月31日到期，其中規定她的年薪是36萬元，休假年的薪資是28萬8000元，此外還有每月5000元住房補貼，並可保留學校為她租賃的汽車。

但她的最大收益是延後薪資補償，NJCU每五年為她準備不少於基本薪資15%的薪資補償，她2017年簽約時的基本薪資為34萬元，因此還可拿到補償25萬到27萬元。如果選擇不繼續在學校擔任數學教授，她將分期按月拿到離職金。

NJCU沒有回應亨德森拿到多少補償的質詢，學校發言人說，亨德森已經辭職，將按2017年簽署的合約領取補償。校方也表示，根據亨德森的基本薪資，她在新州是薪酬第二低的大學校長。如Kean大學校長雷伯萊特(Lamont Repollet)的基本薪資是36萬5000元，新州旗艦公立大學羅格斯大學的校長霍洛維(Justin Holloway)是76萬5000元。

亨德森表示，她宣布辭職和校董會宣布財務緊急狀態在時機上是巧合，她今年春天就準備辭職，但為了獲得州府援助而推遲宣布。

亨德森任職期間可根據表現，而獲得基本薪資5%至10%的年終獎金，但校方拒絕說明她拿到多少獎金。

NJCU宣布財務緊急狀態還不到24小時，15名非工會成員的學校職員就接到了裁員通知。

校方表示將繼續緊縮開支，包括暫停給所有員工的校方信用卡，批評者認為學校發的信用卡純粹是浪費。校方還宣布削減其他非必要開支，包括舉辦校園活動時，不再為員工提供免費餐食。

部分教職員將學校的財務危機歸咎於亨德森，去年9月教師對她投下不信任票，因為在她任職期間，學校由盈餘1億100萬元變成虧損6700萬元，而校董會表示是虧損2000萬元。

緊急狀態 信用卡 裁員

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