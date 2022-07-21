新州允14歲以上青少年申請打工「不需家長同意」引反彈

由於勞動力人口嚴重短缺，新澤西州 眾議會在民主黨 籍議員弗萊曼(Roy Freiman)提案下，迅速通過法案將青少年暑期工讀時數限制由現行每周40小時調升至每周50小時，同時14歲以上青少年輪班排班時數也從5小時調升至6小時；本法案已送參議會審議，不過其中關於青少年申請打工不需經父母同意的規定，引起不少家長反彈。

這部調升青少年暑期工讀工作時數的A-4222號法案，要求勞工 廳建置中央資料庫，列出所有有意申請工作的青少年姓名，且未成年人不須父母的同意就能自主將名字錄入資料庫；不過，法案規定青少年名字錄入資料庫後，政府須在三天內向父母發送通知，告訴他們「孩子已獲州政府核發工作許可證」。

勞工廳指出，依照現行規定，欲暑期工讀的青少年必須先從勞工廳或學校官網下載A300表格，填妥並經父母或監護人簽名後提交給就讀學校，校方如果認定「工讀有害於學生健康、學業表現或不符合青少年最大利益」得予以駁回；以上程序走完後，青少年才能獲得工作許可出去找工作。

然而，修訂後的法規不只調升青少年工作時數，還繞開父母在孩子成年前的成長參與，引起不少人反彈；非營利組織「青少年父母權益促進網絡」(SPAN Parent Advocacy Network)成員黛安娜‧奧頓(Diana Auten)就說：「允許青少年每周工作50個小時，就等於允許雇主要求『每周至少工作50小時，否則不必應徵』，如此現象必有害於青少年身心健康發展；政府要改善勞動力短缺的問題應設法讓雇主提高工資吸引人才，而不是放寬青少年工作時數規定。」

繞開父母參與的規定也引起學界擔憂；羅格斯大學(Rutgers University)勞資關係學教授馬蒂諾(Carmen Martino)說：「我不懂為什麼政府要排除父母的參與權，讓父母知道孩子是否找工作、如何找工作、找到哪份工作，以及知道雇主的聲望是否良好都是父母的權利。」