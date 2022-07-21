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MAGA運動正消亡？ 賓州「川粉」候選人奧茲推文引議論

編譯柯立偉／綜合報導
堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」運動的賓州共和黨籍國會參議員候選人奧茲，近日發出一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令外界詫異。(美聯社)
堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」運動的賓州共和黨籍國會參議員候選人奧茲，近日發出一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令外界詫異。(美聯社)

賓州共和黨籍聯邦參議員候選人奧茲(Mehmet Oz)向來是「忠實川粉」，堅定支持前總統川普「讓美國再度偉大」(Make America Great Again，MAGA)的運動，然而近日他卻針對競選資金籌募活動發出了一條「MAGA運動正在消亡」的貼文，令各選舉專家摸不著頭緒，不清楚奧茲葫蘆裡賣什麼藥。

奧茲所發布的訊息上寫著：「民主黨正在贏得選舉資金籌募競賽，而支持川普『MAGA』運動則相對失敗；現在只要七位MAGA支持者站出來就能夠扭轉局面；我們的國家承受不起MAGA運動的消亡。朋友們，讓我們成為川普的戰士。」

奧茲的這則訊息迅速在網路上瘋傳，許多看到的人紛紛截圖，讓選舉專家丈二金剛摸不著頭緒，因為先不論「MAGA運動」究竟有沒有消亡，奧茲也不應該批評友營；紐時記者瑪基‧賀柏曼(Maggie Haberman)說：「這則訊息出自於川普忠實支持者之手，真的令人難置信。」

競選同一職位的民主黨人是現任副州長費特曼(John Fetterman)，雖然從他中風康復後至今尚未投入選戰，但民調穩定領先。

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