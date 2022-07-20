新州陸戰隊新兵受訓熱死 軍方報告出爐：原可避免憾事

新澤西州的陸戰隊新兵比爾斯在高強度訓練的最後一天死於極端高溫，軍方調查報告認為，他的死是可以避免的。(6abc電視台截圖)

來自新澤西州 的一名陸戰隊新兵在高強度訓練的最後一天死於極端高溫，軍方最近公布調查報告指出，他的死是可以避免的。

19歲的比爾斯(Dalton Beals)2021年6月4日在南卡羅來納州 帕利斯島(Parris Island)的連續54小時強化訓練中死亡，這種訓練考驗士兵的身體素質和精神意志。陸戰隊在經過大量修訂的報告中說，比爾斯死於中暑和體溫過高，他獨自離開部隊一小時後下落不明。

報告也交給了比爾斯的母親史塔西·比爾斯(Stacie Beals)；53歲的史塔西說：「當時我兒子的體溫高達華氏107度，倒下後再也沒有回到所屬部隊單位 。」

調查報告提到，比爾斯在出現中暑跡象後離開了15人的排，一小時後被人發現死在樹林裡。

母親說：「肯定是天氣太熱和兒子的不適，導致他神智不清。他需要的就是飲水，以使體溫降下來，而不是發展到瀕死的極端地步。」

報告說，比爾斯所屬的排接到命令，要進行一場艱苦訓練。其他新兵告訴調查人員，當時天氣很熱，比爾斯是掙扎著參訓。報告指出：「比爾斯的死可能可以避免，訓練主官沒有考慮天氣情況，而是下令強化訓練。但新兵沒向教官報告天氣太熱，而教官也缺乏作為教官所具備的成熟、品質和領導能力。」

報告還指出，新兵營的連長沒有處理好教官對新兵漠不關心的問題，建議對與負責訓練的主訓教官和連長等軍官給予紀律處分，並對現有的訓練大綱和標準進行修改。

史塔西說，兒子去世當天，另一個新兵還向他求助，但兒子太累了。

史塔西說，兒子死後她仍飛到南卡州參加訓練結業式，因為她想見見排裡的其他士兵，看看兒子待過的地方，試圖找到更多兒子之死的答案。如今她希望，軍事檢察庭能對一個或全部三個主管訓練的軍官提出過失殺人指控。

史塔西說，兒子身材魁梧，身高逾六呎，體重225磅，他參加摔角隊、球隊，本可參加大學美式足球 隊，他是她的希望，但現在一切都變了。