新州首家亞馬遜生鮮門市 21日開幕

亞馬遜生鮮超市Amazon Fresh在新澤西州的第一家門市，21日將於帕拉默斯時尚中心內開幕。(Getty Images)

亞馬遜 生鮮超市Amazon Fresh在新澤西州 的第一家門市將座落在帕拉默斯(Paramus)時尚中心(Fashion Center)內，並將於21日開幕。

亞馬遜發言人蘿拉·海耶斯(Laura Hayes)表示，剪綵典禮將於開幕當日上午6時45分舉行，超市上午7時正式開始營業。

自1月以來，亞馬遜一直在徵求樓管，時薪從16.5元起跳，另外招募大夜班店員。

Amazon Fresh最初是線上商店運送服務，而後轉為實體店面，頭兩家店於加州伍德蘭山(Woodland Hills)和爾灣(Irvine)開業。

AmazonFresh未來計畫在新州伍德蘭公園(Woodland Park)、伊頓鎮(Eatontown)、霍姆德爾(Holmdel)設立更多據點，但並未公布開業日期。

AmazonFresh以高科技為特色，包括智慧購物推車Dash Carts，能夠自行掃描、統計購買商品，消費者不需要再排隊等候結帳；亞馬遜智能語音助理Alexa也能夠為顧客解答問題。

店內販售大眾品牌與自有品牌，雖然亞馬遜旗下有機超市Whole Foods禁止販賣含人工甜味劑、高果糖玉米糖漿、人工色素、人工香料的食品，但AmazonFresh仍有販售主流商品。