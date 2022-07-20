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費城槍枝暴力升 賓州議會：檢察長涉失職 要徹查

編譯孫梁／綜合報導
賓州眾議會組成委員會，對費城地區檢察官克拉斯納的辦公室正式展開調查，作為彈劾這位進步派檢察官的第一步。(美聯社)
賓州眾議會組成委員會，對費城地區檢察官克拉斯納的辦公室正式展開調查，作為彈劾這位進步派檢察官的第一步。(美聯社)

賓州眾議會日前對費城地區檢察官克拉斯納(Larry Krasner)的辦公室展開調查，議長卡特勒(Bryan Cutler)任命五位州眾議員組成「恢復法律和秩序特別委員會」，以調查檢察官辦公室在應對費城槍枝暴力危機上的失職行為，作為共和黨人彈劾這位進步派檢察官的第一步。

即刻開始的調查將持續整個夏天，以便在秋季向眾議會提出報告；眾議會上月舉行設立調查委員會的表決時，投票基本上黨派界線分明。

委員會有權發出傳票，主席由共和黨的州眾議員勞倫斯(John Lawrence)擔任，其他四位眾議員分別是共和黨的溫蒂·托馬斯(Wendi Thomas)和艾克(Torren Ecker)，以及民主黨的布朗(Amen Brown)和柏格斯(Danilo Burgos)。兩位民主黨人都來自費城，他們最初都反對成立調查委員會，但現在歡迎調查費城的槍枝暴力。

委員會將調查、審議和起草關於克拉斯納任職期間表現的報告，還將審議對槍枝犯罪的執法與檢控、用於執法和檢控的資金，以及檢察官辦公室對槍枝暴力受害人的處理等事宜。如果發現有任何不當行為，委員會可能提出彈劾克拉斯納或罷免其他民選官員的建議。

包括克拉斯納在內的許多民主黨人批評眾議會的調查，認為是一場鬧劇和可能違憲，部分人認為調查就是預設立場，質疑可能有偏見。

州議會發起彈劾行動極為罕見，除非是嚴重不當行為，否則必須出示貪腐和明顯不當行為的證據。

勞倫斯拒絕接受採訪，表示在調查結束前發表意見不合適，說「作為委員會主席，我進入工作狀態時不帶任何預設立場，調查重在事實」。

委員會的兩名民主黨人上月反對設立調查委員會，認為克拉斯納是費城民眾以民主方式選出的，唯獨調查他不公平，費城的其他民選官員也都見證了槍枝暴力的飆升。但兩人表示，作為調查委員會的成員，他們將秉持公正，希望調查結果有助於了解費城槍枝暴力升高的原因。

費城 民主黨 檢察官

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