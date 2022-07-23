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自然醣褐藻糖膠 3- PLUS 提升免疫力 打造健康好體質

本報紐約訊

  提升免疫力就好像一生的事業，每個人都應該好好經營。免疫力越好，免疫細胞識別和消滅病菌和病變細胞的能力就越強。反之，免疫力下降，免疫細胞的識別能力也隨著減弱。實際上，人體每天都充斥著多達數十萬的病變細胞，如果免疫系統保持在最佳狀態，這些病變細胞不會造成傷害；然而，如果並非如此，健康問題就會出現了。

  從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠，英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它是屬於高分子多醣體的一種。多醣體富含膳食纖維成份，它不會被胃部強酸分解和破壞。當高分子的褐藻糖膠進入腸道後，由於分子量比較龐大，它們在腸道中不停碰撞，這個碰撞的過程也活化了體內沉睡的免疫細胞，喚醒免疫系統準備迎戰外來的威脅，因此，身體的防禦能力亦變得更強大。根據研究表示，褐藻糖膠與T細胞、單核白血球、巨噬細胞和淋巴細胞等產生相互作用，能夠影響先天的免疫細胞和免疫介導細胞的反應，從而提升人體的免疫能力。

  NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS是全球首創配方，結合三種高純度的褐藻糖膠精華：沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠精華，更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。自然醣褐藻糖膠3-PLUS成份天然，沒有藥性。不論是作為日常保健、三高手術後調養、減輕化放療副作用、增強免疫力等的人士都可以服用。

  對於手術後調養、日常保健、三高的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS膠囊裝，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。

  對於減輕化放療副作用不適的人，我們推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，市面上含量最高！服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A, C, D, E, B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

  想瞭解更多關於NatureMedic自然醣褐藻糖膠3-PLUS？立即撥打1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID: naturemedic，或瀏覽網站www.fucoidan3plus.com得到更多的優惠詳情。

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