新州最新地價稅削減計畫獲批通過

作為墨菲州長2023財政會計年度預算 議案的一部分,期待已久的地價稅削減計畫2019 ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)目前已經正式被批准。對廣大新澤西 的居民來說,無疑是一個好消息!

如果您2019年度的收入在15萬美金以下的話,申請獲批以後可以獲得1500美金;如果您的2019年度的收入在15萬美金和25萬美金之間的話,申請獲批以後可以獲得1000美金;高於25萬美金的話就不符合申請條件了。受益於該計畫的不限於擁有新澤西房屋住宅的居民,在新澤西租房的居民同樣可以申請並受益。但是,受益的情況不一樣。租房的居民如果2019年度的收入在15萬美金以下的話,申請獲批以後可以獲得450美金。申請會在今年秋季開放,申請的截至日期為2022年12月30號,獲益金額將在2023年5月份結束前被支付。

符合條件的居民千萬不要錯過!如果您有疑問,歡迎諮詢武會計師,電話號碼是848-200-7361。【圖文提供:武佳會計師】