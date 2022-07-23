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新州最新地價稅削減計畫獲批通過

本報新澤西訊：

  作為墨菲州長2023財政會計年度預算議案的一部分，期待已久的地價稅削減計畫2019 ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters)目前已經正式被批准。對廣大新澤西的居民來說，無疑是一個好消息！

  如果您2019年度的收入在15萬美金以下的話，申請獲批以後可以獲得1500美金；如果您的2019年度的收入在15萬美金和25萬美金之間的話，申請獲批以後可以獲得1000美金；高於25萬美金的話就不符合申請條件了。受益於該計畫的不限於擁有新澤西房屋住宅的居民，在新澤西租房的居民同樣可以申請並受益。但是，受益的情況不一樣。租房的居民如果2019年度的收入在15萬美金以下的話，申請獲批以後可以獲得450美金。申請會在今年秋季開放，申請的截至日期為2022年12月30號，獲益金額將在2023年5月份結束前被支付。

  符合條件的居民千萬不要錯過！如果您有疑問，歡迎諮詢武會計師，電話號碼是848-200-7361。【圖文提供：武佳會計師】

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