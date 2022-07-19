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外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

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升息發威 新州房市現疲態 部分買家沒守住房貸利率

記者張聲肇／綜合報導
利率上升開始發威，新澤西房市目前仍旺，中價位獨立屋比一年前漲了12.6%，達到49萬元，但也出現了走疲跡象。(Getty Images)
利率上升開始發威，新澤西房市目前仍旺，中價位獨立屋比一年前漲了12.6%，達到49萬元，但也出現了走疲跡象。(Getty Images)

利率上升的影響力開始發威，新澤西房市目前雖然中價位獨立屋比一年前漲了12.6%，達到49萬元，上市到成交天數也減為28天，比去年少17.6% ，但整體市場已經出現走疲跡象。

聯準會最近升息三碼，對選購目標在37.5萬和55萬元之間的初次購屋者，這絕非好消息。

不過待售屋不多，上市新屋僅1萬零269戶，比去年少了8.8%，成屋也只有1萬6300家，比去年少了20.5%。

新澤西房地產經紀人協會會長懷特(Robert White)說，買屋者並未見減少，「我們以為初次購屋者會是第一個感受到升息效應的人，但是我和經紀人和其他領域的人談過，發現其實不然。」

他說，買家沒在催促經紀商帶他們去看每一家上市屋，「要有他們看得上眼的，才會說去看看。」

目標是60萬到80萬之間更高檔房子的客戶，也在受到升息影響之列，懷特手下一名經紀人，有幾位已經簽約買65萬元房子的客戶，沒有鎖住房貸利率，升息後便買不成了。

懷特說，利息雖然把某些買家趕出市場，買得起的人仍很多，「雖然不再是多人出價戰，我們仍看得到出價一次、兩次，甚至三次的人。」

可是，這種火熱交易的情況，不少人說已經結束。房地產仲介商卡西莫斯(George Kasimos)就稱，買家已沒那麼火急，不像從前「開車看房，車子停下來都不熄火，進來看看就出價，一天連開價五次，希望可以買成一家。現在沒這景況了。」

Otteau Group總經理歐陀(Jeffrey Otteau)說，房市開始走軟，主因是「買不起」，這是一連串事件發展了好一陣子的結果。

自新冠疫情爆發以來，房價漲了35%，去年利率才2.8%，如今5.8%，每月房貸負擔上升，意謂房價另外上升27%，總上漲率62%遠超過薪水上升10%和通膨8.6%。

歐陀預言，未來12到18個月，房價會開始下跌，跌期長達3到5年，跌幅約在10%到15%之間。他建議想賣房者不要再等；若想炒房更是不宜，因為利率已上升三個百分點而房價未跌，除非買了打算住個五至十年再脫手。

利率 升息 房價

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