得益於遠距辦公 新州南部房市熱絡勝北部 這3郡賣最快

新州過去不受青睞的南部地區近期異軍突起，格洛斯特郡(圖)、肯登郡和伯靈頓郡，成為新州房市銷售速度最快的地方。(取材自臉書)

新澤西房地產 經紀人協會(New Jersey Realtors，NJ Realtors)最新發布的數據顯示，由於房價 大漲、工作型態改變，讓過去不受青睞的南部地區近期異軍突起，取代北部地區，成為新州房市銷售最熱絡的地方。

新澤西州 媒體NJ.com報導，NJ Realtors的數據顯示，新州3月上市的房屋平均39天後就能出售，較今年2月快13%，更較去年同期幾乎快了19%。

三個銷售速度最快的郡以及平均成交時間分別是格洛斯特郡(Gloucester County)的27天，肯登郡(Camden County)的28天，伯靈頓郡(Burlington County)的33天；銷售速度最慢的則是位處紐約大都會區的哈德遜郡(Hudson County)。

銷售速度最快的三個郡都在南部，這在過去是罕有的現象，因為雖然南部房價較低，但是遠離都會區，工作機會較少，或是過長的通勤時間，讓許多買家對南部興趣缺缺。

但是這種狀況近期有所翻轉，新澤西房地產經紀人協會(NJ Realtors)會長懷特(Robert White)表示，新冠疫情讓工作型態出現很大的變化，許多民眾因為長期遠距工作，不必然需要住在都會區附近，這是造成南部地區銷售熱絡的最首要原因。

格洛斯特郡房價中位數為28萬元，與之對比的是哈德遜郡房價中位數達到50萬2000元；新澤西州3月房價最高昂的郡為博根郡(Bergen County)，中位數達64萬1000元，最低廉的則是塞倫郡(Salem County)的20萬1000元。

除工作型態改變外，格洛斯特郡也受益於當地的綜合物業開發，包括房產、體育場、餐飲、商業中心等，當地政府預期，格洛斯特郡2045年的就業機會將較現在多29%，這樣的前景及低廉的房價讓不少買家趨之若鶩。

懷特則說，南部地區的發展，或許可用「重生」來形容，因為當地已經很久沒有經歷過地產蓬勃了。