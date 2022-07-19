新州2郡、賓州1郡 加入聯邦反毒品走私計畫

新澤西州坎伯蘭郡和塞倫郡加入聯邦反毒品走私計畫「高密度販毒區」，支持運用地方資源打擊毒品走私與相關暴力犯罪。圖為警察使用納洛酮幫助一名吸藥過量男子甦醒。(Getty Images)

白宮 全國藥物管制政策辦公室(ONDCP)日前宣布新澤西州坎伯蘭郡(Cumberland)、塞倫郡(Salem)，以及賓州、紐約、印第安納、加州的其他四郡加入聯邦反毒品 走私計畫「高密度販毒區」(High Intensity Drug Trafficking Areas，HIDTA)。

HIDTA計畫支持地方資源打擊毒品走私與相關暴力犯罪；ONDCP主任古普塔(Rahul Gupta)表示：「毒品走私威脅我們社區的健康與安全，透過指派這些郡成為HIDTA計畫的一部分，我們將確保地方、州級、聯邦與執法部門官員擁有他們需要的資源，以降低非法藥物如芬太尼(fentanyl)的供應，預防藥物過量並拯救生命。」

HIDTA計畫已經在全美50州、波多黎各、美屬維京群島、華盛頓特區展開，白宮的聲明提到新增額外六郡將為「嚴重受到毒品走私與濫用影響的地區」提供額外資源。

聲明中指出，新州 坎伯蘭郡面臨高度的用藥過量比率，緊急醫療技術員(EMT)與警力回應最多用藥過量而需使用解毒劑納洛酮(naloxone)的案件中，坎伯蘭郡在新州排前三名之內。

新州數據顯示，自2017年起，緊急救護人員在坎伯蘭郡施用納洛酮2631次，在塞倫郡施用821次。

州檢察長辦公室發布的數據顯示，今年前五個月，坎伯蘭郡紀錄29個疑似用藥過量死亡案例，塞倫郡紀錄為10例。