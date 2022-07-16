賓州人口成長最多郡 康柏蘭逾10%居冠

賓州中部的康柏蘭郡少數族裔人口多元成長，消費力也高，成為全國最宜居的郡縣之一。圖為空中俯看康柏蘭郡街道。(取材自臉書)

賓州 中部的康柏蘭郡(Cumberland County)非裔亞裔 拉丁裔人口多元成長，2010年到2020年人口增加10.2%，遠多於第二名的道芬郡，成為全國最宜居的郡縣之一。

專門從消費者財務狀況研究居民「財政實力」的SmartAsset資訊網站，把康柏蘭列為該州最富裕的頭10郡之一。2015年起，該郡人口就快速增長，消費者實力引來Trader Joe's超市，也讓Primanti Bros、Dave & Busters和Blaze Pizza等連鎖店前去設立總公司。哈瑞士堡地區的Wawa也想前去開店，已提出申請，尚待批准。

郡行政委員會主席艾巧伯格(Gary Eichelberger)3月在Trader Joe's開幕典禮上說，連鎖店前來開張，證明了本郡居民對地區經濟的角色，也讓大家認識到賓州中、南部絕對是值得待的地方。

去年就有媒體報導，康柏蘭郡是全賓州失業率最低的地方，也是倉儲業者最想開店的地方。在該郡申請房屋貸款易獲准，物價對工薪者友善，居民領取的社安金額在賓州最高，多個最佳退休地位於此郡，居民也很慷慨，而且人均信用卡債負債率低。

過去10年，康柏蘭郡居民的增加，族裔背景對為多元，不論非裔、亞裔和拉丁裔，都有增加，不過，其人口多元化比起道芬郡，略遜一籌。根據2020年人口普查資料，道芬、蘭開斯特、黎巴嫩和約克郡都是人口成長率很高的郡。