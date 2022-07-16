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新州租金補助寄丟 10多名租戶恐遭驅逐

編譯孫梁／綜合報導

新澤西州聯合鎮(Union)居民卡伯斯(DaQuan Capers)在疫情期間失去工作，與許多人一樣拖欠房租。州府2021年春天啟動租金緊急援助計畫時，他提出申請並在當年9月獲批准，州社區事務廳將一張支票直接寄給房東，包括六個月的欠租和未來數月的租金。

但過了數月房東仍沒收到支票，卡伯斯打電話查問，社區事務廳說已經寄出。卡伯斯又問，社區事務廳表示需60到90天進行調查。結果發現，支票是寄給一個地址完全不同的房東，但是卡伯斯及其房東都沒提供過該房東的地址。

卡伯斯說：「我的房東仍以不付房租為由要趕我走。」他說，雖然現在重回工作崗位，有錢付租金，但如果沒有租金補助計畫的錢，他拖欠的房租將無法補上。

新州10多個租戶的遭遇與卡伯斯一樣，租金補助被寄到錯誤的地址，他們被告知不會寄出新的支票，除非收回錯誤給出的錢。

社區事務廳沒有說明丟失了多少租金補助，但上月表示，緊急租金援助計畫為近9萬戶新州家庭提供了逾7億5000萬元資助，部分人口逾20萬的郡還另外直接收到4億3000萬元的聯邦資助。此外，社區事務廳通過防止迫遷計畫，還為近2萬9000個家庭提供了5億元，可協助分擔租戶從2022年1月開始的24個月租金。

租戶維權組織表示，租金援助計畫總體上是成功的，但是幫助更多的租戶需要更多的資金。社區事務廳說，如果聯邦和州府為租金援助計畫提供更多資金，等候名單上還有12萬2000戶家庭可領到補助。

不過已獲批准但仍未收到錢的家庭表示，他們對下一步仍感擔憂；木嶺鎮(Wood-Ridge)的居民穆爾(Stephen Moore)說，他申請的援助獲批後，被告知支票2021年7月30日寄出，「但問題是支票寄給了其他人，而不是我的房東」。社區事務廳2021年10月表示將調查，30天內寄出新支票，但結果沒寄，說是要先收回給出的錢後，才能寄出新支票。

一名房東說，澤西市一個租戶拖欠他4萬5000元房租，而該租戶的租金申請2021年11月就已獲批准，但他一直沒有收到。

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