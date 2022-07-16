新州維卡利議員被控性騷 女多次申訴未獲回應
新澤西州海洋郡(Ocean County)議員維卡利(Joseph Vicari)，被郡政府一名不具名女員工指控長期性騷擾，使她在遭受敵意的環境下工作；一開始迫於維卡利的政治勢力不敢張揚，2017年開始才站出來向相關單位投訴，但都沒有獲得適當回應，因此決定不再忍讓的她5月聘請律師，向聯邦地方法院起訴維卡利。
根據法庭文件，維卡利的性騷擾行為始於1998年，時任老年人口服務辦公室(Office of Senior Services)聯絡人的維卡利某天衝進受害女性的辦公室、搓揉受害者乳房，事後還不斷打電話騷擾她；受害女子原本因為維卡利雄厚的政治實力忍氣吞聲，但正由於她的忍讓，讓維卡利得寸進尺。
受害女子說，2012年她被調到另一個部門服務，但惡夢並未就此終結，維卡利仍會時不時地跑到她的辦公室用肢體或言語性騷擾她，長期的心靈受創使她不得不在2012年休了三個月的長假。
長期性騷擾使受害女子忍無可忍，終於在2017年首度向郡政府人事部門主任戈廷(Keith Goetting)申訴，但遲遲沒有下文；直至2020年戈廷卸任，受害女子再度向新任人事部主任葛列茲(Robert A. Greitz)申訴，但也一樣沒有後續發展。
2021年5月，忍無可忍的受害女子透過電話與維卡利對質，並將通話內容錄音，詳細敘述了「維卡利是如何摧毀了她的生活」。
受害女子的委任律師崔西．萊利(Tracy Riley)說：「受害人需要很大的勇氣和力量，才能跨出這一步，這件事向全國受長期性騷擾所苦的被害者證明了你們並非孤立無援。」
卡維利並未公開回應，其委任律師說這些指控子虛烏有；；郡政府方面則回應，受害女子提出的申訴都是發生在她與維卡利入職以前，郡政府才不介入。維卡利1981年就職，是新州上任最久的郡民選官員。
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