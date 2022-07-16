新州維卡利議員被控性騷 女多次申訴未獲回應

新澤西州海洋郡議員維卡利被郡政府一名不具名女員工指控長期性騷擾，使她在遭受敵意的環境下工作。(取材自YouTube)

新澤西州 海洋郡(Ocean County)議員維卡利(Joseph Vicari)，被郡政府一名不具名女員工指控長期性騷擾 ，使她在遭受敵意的環境下工作；一開始迫於維卡利的政治勢力不敢張揚，2017年開始才站出來向相關單位投訴，但都沒有獲得適當回應，因此決定不再忍讓的她5月聘請律師，向聯邦地方法院起訴維卡利。

根據法庭文件，維卡利的性騷擾行為始於1998年，時任老年人口服務辦公室(Office of Senior Services)聯絡人的維卡利某天衝進受害女性的辦公室、搓揉受害者乳房，事後還不斷打電話騷擾她；受害女子原本因為維卡利雄厚的政治實力忍氣吞聲，但正由於她的忍讓，讓維卡利得寸進尺。

受害女子說，2012年她被調到另一個部門服務，但惡夢並未就此終結，維卡利仍會時不時地跑到她的辦公室用肢體或言語性騷擾她，長期的心靈受創使她不得不在2012年休了三個月的長假。

長期性騷擾使受害女子忍無可忍，終於在2017年首度向郡政府人事部門主任戈廷(Keith Goetting)申訴，但遲遲沒有下文；直至2020年戈廷卸任，受害女子再度向新任人事部主任葛列茲(Robert A. Greitz)申訴，但也一樣沒有後續發展。

2021年5月，忍無可忍的受害女子透過電話與維卡利對質，並將通話內容錄音，詳細敘述了「維卡利是如何摧毀了她的生活」。

受害女子的委任律師崔西．萊利(Tracy Riley)說：「受害人需要很大的勇氣和力量，才能跨出這一步，這件事向全國受長期性騷擾所苦的被害者證明了你們並非孤立無援。」

卡維利並未公開回應，其委任律師說這些指控子虛烏有；；郡政府方面則回應，受害女子提出的申訴都是發生在她與維卡利入職以前，郡政府才不介入。維卡利1981年就職，是新州 上任最久的郡民選官員。