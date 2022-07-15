我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫情以來首次 舊金山灣區房價降了

招生偏好錄取校友子女 耶魯等名校恐難維持傳統

大西洋城5賭場工人 新約大幅加薪

編譯周芳苑／綜合報導
五家大西洋城賭場工人已批准新合約、大幅加薪，接下來，工會將轉而為尚未談判合約的另兩家賭場工人爭權益。圖為工會成員6月中旬通過若未達成新合約授權罷工的動議後拍手慶祝。(美聯社)
五家大西洋城賭場工人已批准新合約、大幅加薪，接下來，工會將轉而為尚未談判合約的另兩家賭場工人爭權益。圖為工會成員6月中旬通過若未達成新合約授權罷工的動議後拍手慶祝。(美聯社)

酒店員工工會Unite Here表示，五家大西洋城賭場工人已批准新合約、大幅加薪，工會將轉而為尚未談判合約的另兩家賭場工人爭權益。

Unite Here工會54分會高層稱，11日投票批准新協議的工人達99% ，根據協議，清潔工時薪將立即從各賭場不同水平提高到18元，四年合約結束時將增至22元。

工會理事長麥克戴維特(Bob McDevitt) 說，很難以16元時薪雇人從事清潔工作，每小時20或22元便容易得多。

賭場哈拉(Harrah's)廚師兼工人談判委員會成員多夫曼(Dave Dorfman)說，長期以來，賭場工人一直需要加薪，加薪後將可負擔日常開支；接下來需要確保度假村(Resorts)和金磚(Golden Nugget) 的員工待遇不落人後。

工會設定7月19日為目標，如果未達成新協議，擬於當天投票決定是否授權這兩家賭場工人罷工

麥克戴維特表示，工會尚未與上述兩家賭場談判；這兩家賭場高階主管均拒絕置評。

麥克戴維特說，罷工授權投票是為了可能需要停工而預做準備，工會不希望到夏季最後幾周仍未簽新合約。

工會表示，除了加薪，協議還維持全額資助家庭醫療保險和養老金福利，另附有保護工作、增加工作機會及新技術保護等內容。

工會在7月初罷工截止日前不久與百佳塔(Borgata)、凱撒(Caesars)、哈拉、熱帶風情(Tropicana )和硬石(Hard Rock)達成新合約協議，另兩家賭場百利(Bally's)和海洋賭場(Ocean Casino Resort)承諾採用該市較大酒店的合約條款。

投票 罷工 醫療保險

上一則

德州高溫 牛仔隊前跑鋒巴柏熱死 得年38歲

下一則

美京華人中心有獎徵文 8月12日截止收件

延伸閱讀

陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅

陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅
MLB／明星賽舞二刀流 大谷翔平連2年達標

MLB／明星賽舞二刀流 大谷翔平連2年達標
2歲半女童智商排人口前1% 成全美最年輕門薩會員

2歲半女童智商排人口前1% 成全美最年輕門薩會員
娛樂／怪奇物語4讓老歌又紅了「奔上那山丘」衝上告示牌百大

娛樂／怪奇物語4讓老歌又紅了「奔上那山丘」衝上告示牌百大
芝公園管理局 7月5日重開37座泳池

芝公園管理局 7月5日重開37座泳池
Brea養老院 首對華裔夫婦入住 直誇「完美的家」

Brea養老院 首對華裔夫婦入住 直誇「完美的家」

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
電影「料理鼠王」真實版在聖安東尼奧一家餐廳上演。(New York Post/@ritalongg)

電影「料理鼠王」真實版 在德州快餐店上演

2022-07-07 18:38

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世

川普第一任妻子伊凡娜 紐約家中過世
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決