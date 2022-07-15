大西洋城5賭場工人 新約大幅加薪

五家大西洋城賭場工人已批准新合約、大幅加薪，接下來，工會將轉而為尚未談判合約的另兩家賭場工人爭權益。圖為工會成員6月中旬通過若未達成新合約授權罷工的動議後拍手慶祝。(美聯社)

酒店員工工會Unite Here表示，五家大西洋城賭場工人已批准新合約、大幅加薪，工會將轉而為尚未談判合約的另兩家賭場工人爭權益。

Unite Here工會54分會高層稱，11日投票 批准新協議的工人達99% ，根據協議，清潔工時薪將立即從各賭場不同水平提高到18元，四年合約結束時將增至22元。

工會理事長麥克戴維特(Bob McDevitt) 說，很難以16元時薪雇人從事清潔工作，每小時20或22元便容易得多。

賭場哈拉(Harrah's)廚師兼工人談判委員會成員多夫曼(Dave Dorfman)說，長期以來，賭場工人一直需要加薪，加薪後將可負擔日常開支；接下來需要確保度假村(Resorts)和金磚(Golden Nugget) 的員工待遇不落人後。

工會設定7月19日為目標，如果未達成新協議，擬於當天投票決定是否授權這兩家賭場工人罷工 。

麥克戴維特表示，工會尚未與上述兩家賭場談判；這兩家賭場高階主管均拒絕置評。

麥克戴維特說，罷工授權投票是為了可能需要停工而預做準備，工會不希望到夏季最後幾周仍未簽新合約。

工會表示，除了加薪，協議還維持全額資助家庭醫療保險 和養老金福利，另附有保護工作、增加工作機會及新技術保護等內容。

工會在7月初罷工截止日前不久與百佳塔(Borgata)、凱撒(Caesars)、哈拉、熱帶風情(Tropicana )和硬石(Hard Rock)達成新合約協議，另兩家賭場百利(Bally's)和海洋賭場(Ocean Casino Resort)承諾採用該市較大酒店的合約條款。