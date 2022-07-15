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賓州撥5億預算 提升療養院品質

編譯柯立偉／綜合報導
賓州州議會將撥5億1500萬元給州內療養院，作為新進療養院人員的薪資及培訓費用，賓州州長沃爾夫指出，這項撥款計畫將使療養院護理人員的薪資從現有的每小時16.5元提升至每小時20元。(美聯社)
賓州州議會將撥5億1500萬元給州內療養院，作為新進療養院人員的薪資及培訓費用，賓州州長沃爾夫指出，這項撥款計畫將使療養院護理人員的薪資從現有的每小時16.5元提升至每小時20元。(美聯社)

為提升療養院照護品質、降低護病比，賓州州議會通過一項5億1500萬元的預算撥款給州內療養院，作為新進療養院人員的薪資及培訓費用；療養院院方、療養院工會及兩會議員均稱，此項「歷史性的長期投資」將能有效扭轉因資金停滯、薪資低迷、疫情打擊等因素而使人力資源短缺的療養業重新振作。

預算撥款完成後，預計能將護病比從現有的1比20降到日班1比10、晚班1比11、大夜班1比15；賓州最大的療養院員工工會「SEIU Healthcare Pennsylvania」主席亞內爾(Matthew Yarnell)說：「我們總算可以擺脫一位護理師同時照顧20位療養院居民的噩夢了。」

代表資方的賓州醫療保健協會(Pennsylvania Health Care Association)執行長尚柏格(Zach Shamberg)也說：「這項撥款計畫確實是個能夠節省賓州療養院護理開銷的長期性投資。」

賓州民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)指出，這項撥款計畫將使療養院每日約70%的支出能夠以聯邦醫療補助計畫的經費核銷，護理人員的薪資也能從現有的每小時16.5元提升至每小時20元；包含沃爾夫在內的州政府官員都認為，薪資的顯著調升將有助於吸引更多優秀人才從事療養院工作，並降低離職率。

共和黨籍眾議會議長卡特勒(Bryan Cutler)也表示，賓州共和黨人支持這項利州利民的政策，「這項政策無關乎黨派間意識形態的差異，而是表達出州議會願意更加關心並照顧療養院居民的意願。」

療養院 賓州 預算

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