新州染疫住院972人 近5個月高峰 日增2738確診

截至11日晚間為止，新澤西州共有71所醫院共報告了972例因新冠病毒住院的病例，是自2月22日以來的最高峰。圖為醫護人員施打新冠疫苗。(美聯社)

根據最新統計數據，新澤西州新冠肺炎12日新增2738例確診，及14人死亡，而8日所檢測到的13.7%陽性率雖比1月時的40.83%為低，但仍高於聯邦疾病防治中心(CDC )評級為「高度感染」的10%；同時，代表病毒有效傳播率的RT值約1.05%，代表每一位確診者仍能有效將病毒傳染給至少1.05人，因此短期內確診數很難下降。

根據截至12日的統計，到11日晚間為止，全州共有71所醫院共報告了972個因感染新冠病毒住院的病例，是自2月22日以來的最高峰；不過相比於1月Omicron變種病毒剛入侵美國時，住院人數一度攀上6089人，現在的疫情狀況明顯緩解。

目前新州 共有大西洋(Atlantic)、伯靈頓(Burlington)、肯登(Camden)、五月岬(Cape May)、孟莫斯(Monmouth)與摩利斯(Morris)六個郡被列為「高度感染風險」的郡，CDC呼籲此六郡居民及往返旅客應在公共場合及大眾交通運輸工具上戴口罩，並隨時注意自己的疫苗 接種狀態。

另外，博根(Bergen)、坎伯蘭(Cumberland)、艾薩克斯(Essex)及格羅契斯特(Gloucester)等15個郡，則都處於「中低感染風險」評級，民眾可以不必戴口罩。

自2020年3月4日新州發現首例新冠確診病例以來，至今已累計215萬8562例確診和36萬8524例死亡。

公衛專家指出，疫苗仍是目前最有效的抗病毒武器，呼籲每位符合疫苗接種資格的民眾踴躍接種；自2020年12月15日新州開放接種以來，已有786萬人至少接種第一劑疫苗，完整接種者占其中的696萬人，加上最近CDC與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准了5至11歲兒童接種，以及約400萬50歲以上民眾可以施打第二劑補強針，預期疫苗接種比例會持續上升。