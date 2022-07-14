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新州駕照「10月至明年9月」過期 可免費換新

編譯孫梁／綜合報導
新州政府今年將免費提供一系列服務，如免費更新駕照，但只包括於今年10月至明年9月到期的駕照。圖為州汽車監理廳辦公室。(取材自臉書)
新州政府今年將免費提供一系列服務，如免費更新駕照，但只包括於今年10月至明年9月到期的駕照。圖為州汽車監理廳辦公室。(取材自臉書)

新澤西州長墨菲簽署的605億元預算法案規定，政府今年將免費提供一系列服務，如免費更新駕照，但只包括於今年10月至明年9月到期的駕照；州汽車監理廳表示，寄給持照人更新通知函10月開始陸續寄出，民眾收到信後若在費用一欄看到$.00的字樣，就代表是免費換新。

監理廳指出，將在2022年10月至2023年9月到期的駕照、汽車監理廳頒發的非駕照身分證都可免費更新；而免費更新並不等於免除所有的必要程序，駕照和身分證持有人仍須完成更新程序；持照人必須按照通知函的要求，登入州汽車監理廳的網站，或是寄信以完成必須的更新程序。

該廳同時表示，如果持照人接到通知駕照免費更新，提早更新也可免費；駕照免費與否是根據到期日，而不是更新的時間；同時免費也不受如何更新、何處與何時更新的影響；另外，上網、郵寄和親自前往監理單位更新並無區別，無論何種方式均為免費；但監理廳鼓勵民眾上網或通訊更新，如需親自到監理廳辦理更新，則必須預約。

監理廳表示，預約為免費，但在監理廳網站NJMVC.gov更新是最快捷和最便利的方式。

該廳表示，「真實身分證」(Real ID)駕照是更安全和聯邦承認的文件，可作為身分證登機和進入聯邦機構使用；沒有護照的國內航班乘客如要使用新州駕照作為登機的身分證，必須在2023年5月3日前獲得「真實身分」駕照和身分證。已經持有的「真實身分」駕照和身分證，如果是在2022年10月1日至2023年9月30日之間到期，更新是部分免費。

將普通駕照換成「真實身分」駕照也是要部分收費，但費用從35元減為11元，免除的24元是普通駕照的費用，升級費仍要收取。

駕照 汽車 新澤西州

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