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新州租倉庫放食用油 德拉瓦公司挨告

編譯中心／綜合報導
德拉瓦州餐飲設備及用具批發商「餐飲科技公司」，去年承租位於新澤西州肯尼鎮的商業倉儲空間，卻被指控違反租約規定儲存食用油而提前解約，同時欠下超過500萬元的租金。(示意圖，Getty Images)
德拉瓦州餐飲設備及用具批發商「餐飲科技公司」，去年承租位於新澤西州肯尼鎮的商業倉儲空間，卻被指控違反租約規定儲存食用油而提前解約，同時欠下超過500萬元的租金。(示意圖，Getty Images)

德拉瓦州餐飲設備及用具批發商「餐飲科技公司」(Restaurant Technologies Inc)，先在去年10月向新澤西州一家物業公司承租位於肯尼鎮(Kearny)的商業倉儲空間，卻被指控違反租約規定儲存食用油而提前解約，同時欠下超過500萬元的租金，遭物業公司提告。

根據雙方上個月在哈德遜郡(Hudson)高等法院提出的訴訟文件指出，負責管理位於新州貝爾維爾公路(Belleville Turnpike)上、占地多達2萬7000平方呎的倉儲商用地為「貝玉恩夥伴城市振興」(Bayonne Partners Urban Renewal LLC)，該公司控告餐飲科技公司違約在先且積欠承租費用。

據稱，餐飲科技公司已先支付4萬2555元的押金，並同意每月支付「穿越嶺倉庫」(Ridge Crossing)的房租3萬5938元，以及每年3%的物業稅、營運成本和其他開銷等。

但當餐飲科技公司得知不得在該處儲存食用油時，該公司便以書面通知物業公司無法承租該處；不過穿越嶺倉庫仍向餐飲科技公司要求支付房租和其他款項，餐飲科技公司不服，因此展開訴訟。

目前餐飲科技公司發言人並未針對此事進行回覆，但訴訟內容指出，該公司被控積欠高達548萬元的費用，包含律師費、滯納金和其他款項。

新澤西州 租金 德拉瓦州

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