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新州高中生開車撞電線桿 1死3傷

編譯孫梁／綜合報導
新州魯瑟福德高中一名高中生8日駕車撞上電線桿，當場喪命，車上的三個同學身受重傷，住院醫治。圖為該校外觀。(取材自臉書)
新州魯瑟福德高中一名高中生8日駕車撞上電線桿，當場喪命，車上的三個同學身受重傷，住院醫治。圖為該校外觀。(取材自臉書)

新澤西州警方12日說，魯瑟福德(Rutherford)高中一名高中生8日駕車撞上電線桿，當場喪命，車上的三名同學身受重傷，住院醫治。

魯瑟福德警局局長法雷爾(Sean Farrell)說，四名高中生都是17歲，開車的學生當場死亡，但沒透露其姓名。另外三人被送到哈肯薩克(Hackensack)大學醫療中心救治，三人仍在醫院治療。

警方說，這起致命車禍沒有涉及到其他車輛，現場也沒有發現毒品和酒精，法醫正在準備屍檢報告。

魯瑟福德學區主任赫利(Jack Hurley)說，學區安排了輔導老師11日到達四名學生的學校，以對師生進行輔導和安慰。赫利說：「沒有任何損失比失去孩子更大，所有學生的家庭都為他們祈禱。我們對學生做出承諾，在這一悲傷的悲慘事件中，我們將繼續相互支持。」

魯瑟福德市長南齊亞托(Frank Nunziato)表示，他在與教育理事會協商舉辦燭光會，但日期尚未確定。市長聲明說：「這一車禍永久改變了四個魯瑟福德家庭的命運，我代表全市民眾向他們表示哀悼，希望他們知道，整個魯瑟福德大家庭都與他們在一起。」

車禍 學區 新澤西州

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