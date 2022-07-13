我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛淡了夢遠了：馬斯克「放鳥」不買推特了？

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「程序有瑕疵」 賓州法院否決9橋梁收費方案

編譯洪毅／綜合報導
賓州法院於6月30日裁決，賓州州長沃爾夫擬對至多九座州際公路橋梁收取過路費，其相關程序有瑕疵，不應該繼續推行。圖為包括在收費計畫中、位於95號州際公路的「吉拉德點大橋」。(美聯社)
賓州法院於6月30日裁決，賓州州長沃爾夫擬對至多九座州際公路橋梁收取過路費，其相關程序有瑕疵，不應該繼續推行。圖為包括在收費計畫中、位於95號州際公路的「吉拉德點大橋」。(美聯社)

賓州法院日前裁決，州長沃爾夫(Tom Wolf)擬對至多九座州際公路橋梁收取過路費，其相關程序有瑕疵，不應該繼續推行；由於沃爾夫的任期將在年底前結束，故此裁決預告著橋梁收費計畫極高機率將胎死腹中。

賓州交通廳2020年向公私營機構交通合作委員會(Public-Private Transportation Partnership Board)表示，希望委員會許可州政府向特定橋梁徵收過路費，當時委員會要求交通廳具體提出欲收費的橋梁是哪幾座。

但是賓州交通廳並沒有向委員會提出是哪幾座橋梁，這讓九座州際公路橋梁將收過路費的消息公布後，匹茲堡近郊會受此政策影響的市鎮發起訴訟，指控州政府在此政策構想的後期階段，違反法定程序，故向法院請求終止。

九座欲徵收過路費的橋梁位於78、79、80、81、83、95號州際公路上，涵蓋亞利堅尼(Allegheny County)、伯克(Berks County)、卡爾邦(Carbon county)、克里昂(Clarion County)、道芬(Dauphin County)、傑弗遜(Jefferson County)、路澤恩(Luzerne County)、費城(Philadelphia County)、薩斯奎漢納(Susquehanna County)等郡。

法院的裁決認同市鎮當局的指控，稱州政府逕行做出此決定，讓市鎮沒有機會在州政府的政策得到委員會批准前，能夠參與其中。

不確定賓州州政府是否將提出上訴，不過，沃爾夫的第二任賓州州長任期將在年底結束，而在今年11月的賓州州長選舉中，所有可能脫穎而出的候選人均不支持收取橋梁過路費，代表此政策非常高的機率將胎死腹中。

賓州 費城

上一則

北卡猴痘病例增 衛生部發布預防須知

下一則

喬州猴痘確診1周內翻倍 累計達30例

延伸閱讀

「9座州際大橋 我要收過橋費」州長一意孤行 胎死腹中

「9座州際大橋 我要收過橋費」州長一意孤行 胎死腹中
曾誤殺俄州童引反彈 賓州警丟工作

曾誤殺俄州童引反彈 賓州警丟工作
女作家不滿用餐出示疫苗卡 PO上網路公審 餐廳老闆遭死亡威脅

女作家不滿用餐出示疫苗卡 PO上網路公審 餐廳老闆遭死亡威脅
女作家網路公審要求疫苗卡的店家 餐廳老闆遭死亡威脅

女作家網路公審要求疫苗卡的店家 餐廳老闆遭死亡威脅
偷渡卡車開了150哩後故障 駕駛丟下整車人逃逸

偷渡卡車開了150哩後故障 駕駛丟下整車人逃逸
德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

德州偷渡慘案／卡車中途故障 無良駕駛丟下整車人逃跑

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程