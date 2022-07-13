為蓋豪華公寓 新州狗樂園恐拆除

新澤西州艾斯伯瑞公園市的「仙境酒吧」，每周都會開放三天的「歡樂時汪」，讓狗狗們在餐廳外的互動空間恣意奔跑、暢所欲為。(取材自臉書)

新澤西州 愛狗人士都知道，在艾斯伯瑞公園市(Asbury Park)一家名為仙境酒吧(Wonder Bar)的地方是所有飼主們最喜歡的餐廳，因為他們每周都會開放三天的「歡樂時汪」(Yappy Hour)，讓狗狗們在餐廳外的互動空間恣意奔跑；不過當地最近興起的一項公寓建案，恐怕會讓「歡樂時汪」就此消失。

仙境酒吧的經營人黛比·德利沙(Debbie DeLisa)指出，薩默塞特建設公司(Somerset Development)計畫在當地建造一棟豪華公寓，而他們的建設藍圖顯示將拆除「歡樂時汪」大部分的公共空間、尤其是狗狗們經常奔跑的木板區，但不會影響到酒吧本身。

「『歡樂時汪』不只幫助動物，也讓我們的社區更加緊密，」德利沙說：「而我們希望能繼續維持這樣的關係，讓當地的居民和狗狗們都能來到這裡享受歡樂時光。」

薩默塞特建設稱他們正在與德利沙協商，試圖找出對雙方都有利的折衷之道，該公司收購與發展部的副總裁古德(Ken Gold)表示：「我們與仙境酒吧和其他投資 人都在積極討論，確保讓我們的建案對他們的影響降到最低，同時保留、甚至強化艾斯伯瑞公園市的居住環境。」

今年3月，薩默塞特建設與幾家知名建商托爾兄弟(Toll Brothers)、K. Hovnanian和iStar共同執行合作建案，將沿著第五大道建設160間公寓和占地9390平方呎的零售商 場，為該市沿海地區打造全新的海景公寓。

這項建案目前仍在地方政府申請審核程序中，一切尚未定案，但若成案將花費約兩年時間來施工建造。