新州租屋補貼 再增4000名額 申請至22日

新澤西州社區事務廳宣布，將擴大租金補貼名額，計畫補助對象為低收入年長者、家庭、身心障礙者、流離失所等四類人士，每種對象各提供1000個名額。(取材自YouTube)

新澤西州 社區事務廳宣布擴大租金 補貼名額，計畫補助對象為低收入 年長者、家庭、身心障礙者、流離失所等四類人士，每種對象各提供1000個名額；本補助已於即日起受理申請，22日下午5時截止受理。

新澤西州媒體NJ.com報導，本租金補貼是新州社區事務廳「新州租金補助計畫」(SRAP)的一部份，需收入低於一定水平以下方能申請，具體低收入標準則依各郡及家中人數而有所不同；此外，各類別的申請條件也有所不同。

各類別的申請條件為：年長者應滿62歲，且為家中戶長；家庭的類別亦僅接受戶主申請，須年滿18歲或是已完全獨立生活的未滿18歲者，並不限定於是否有子女。

身心障礙者的部分，則是戶主或是其配偶有永久性的身心障礙問題才合規定；流離失所的民眾，則是指其夜間居所不固定，或是沒有定期夜間居所，或是夜間居所條件不符合標準者。

申請者應該要提供家中所有成員的姓名、社會安全號碼、生日、收入等資訊；若是身心障礙及流離失所的民眾申請，則須提供相關證明。

由於申請透過網路進行，因此電子郵件是必要的；不過仍可致電社區事務廳以請求特殊協助。

社區事務廳表示，所有符合資格的申請者，都會收到線上證明單據，而這些符合資格的民眾經數據庫彙整後，四個類別將抽出各1000個得到補貼的民眾，他們屆時將會得到SRAP發給的補貼券。

新澤西州副州長兼社區事務廳長希拉‧奧利弗(Sheila Oliver)表示，平價住房的需求孔急，故致力於在租金補助計畫上投入更多經費，以確保更多家庭及民眾能夠合理生活、養兒育女。