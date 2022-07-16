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老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

本報新澤西訊

  位於新州Edison金門超市旁的老吳上海小籠最近生意紅火，新老客戶品嘗過後都讚不絕口，紛紛誇讚在新州能品嘗到這樣正宗的上海小吃真是開心。原上海小籠創始人老吳就是地地道道的上海人，從事餐館行業40多年，其小籠包以皮薄、餡大、汁多、味鮮等特點深受新州朋友們的喜愛。顆顆小籠包均是現場手工製作，現點現包現蒸確保新鮮，一口一個，一包湯汁正正好好。蟹粉小籠包更是味美鮮香，歡迎舊雨新知惠顧！

  老吳上海小籠無論從食材的甄選、菜式的設計、烹飪、擺盤等都由老吳親自把關，老吳說食材的質量是決定菜品口感的重要因素，老吳上海小籠保證所有的食材均新鮮採購，保證質量是老吳這麼多年來始終不變的準則。現除了外賣還開設堂食，每天為朋友們提供各式早點：油條、豆漿、豆花、蔥油餅、南瓜餅、韭菜盒子、蘿蔔絲餅；特色冷盤有大家喜愛的金陵鹽水鴨、上海走地醉雞、五香牛肉、剁椒皮蛋豆腐、涼拌蔥油黃瓜等；風味點心有馳名上海小籠包、蟹粉小籠包、薺菜餛飩、酒釀圓子、紅油抄手、糯米燒賣、芋泥八寶飯等，家常麵點有蔥油拌麵、雪菜肉絲面、榨菜肉絲面、紅燒獅子頭面、兩面黃、粗炒麵等，品種繁多，樣樣精緻，口味地道。

  老吳上海小籠位於金門超市旁，地理位置優越，停車位充足，堂食外賣均可。營業時間：週日至週四11:30-21:00，週五11:30-21:30（週三休息）；歡迎朋友們前來就餐。電話：848-200-7580；網站：www.shanghaidumplingnj.com；地址：879 US-1, Edison, NJ 08817。

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