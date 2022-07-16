我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

金花舞蹈藝術學校 八朵金花綻放光彩 大西洋城 Starbound 全國舞蹈總決賽獲佳績

本報新澤西訊

  新澤西金花舞蹈藝術學校 (King’s Academy of Dance Arts) 的八朵金花(如圖)，7月5日至7月9日在大西洋城參加Starbound全國舞蹈總決賽。她們的四個舞蹈節目在大賽中綻放光彩，取得了優異成績，全部榮列各個賽組的全國十佳。

  The Starbound National Talent Competition從1993年開始舉辦，每年在全國60多個城市海選。2022年的初賽從2021年11月份開始, 到2022年六月份結束，全國總決賽在康州Foxwoods，德州聖安東尼奧, 新州大西洋城, 內華達州太浩湖和佛州奧蘭多等五大城市舉行。全國總決賽中群芳競豔，千帆競發，競爭十分激烈。

  八朵金花分別為Alice Jiang, Emily Chao, Hanyi (Haley) Deng, Jennifer Dong, Julia Yi, Jiamei (Alice) Liu, Katherine Shi 和Olivia Chen。她們在金花舞蹈藝術學校陳佳老師的指導下，精心準備了四個節目，包括兩個集體舞 (Color和 Forest) 和兩個獨舞（Yearning和Light）。八朵金花的集體舞 Color 和Forest 在Senior Small Groups （15歲以上團體組）的全國總決賽中脫穎而出，喜獲兩個Elite Gold大獎，並以總分第五和第六列入該賽組全美十佳獎，得到了在大西洋城舉行的Starbound匯演資格。Emily Chao的獨舞Light 在Senior Soloists – Folkloric Category 獲得Elite Gold大獎。HayleyDeng 的獨舞Yearning在Senior Soloists – Open Group以總分第一獲得Elite Gold大獎, 並榮列 Senior Soloist賽組全國十佳。

  Starbound歷來是西方舞隊和舞者的優勢陣地，難得見到亞裔團隊。金花們一路過關斬將，獲得如此殊榮，實屬不易。金花舞隊是本次全國總決賽前十名中唯一的一支亞裔舞隊。四個舞蹈節目不僅在編舞，服裝和音樂上洋溢著中國文化底蘊和風采，而且律動中滲透著美國現代舞的流暢和動感。四個節目完美展現了金花們的多種文化背景，獲得裁判，觀眾和其他參賽舞者的喜歡和讚揚。

  金花舞蹈藝術學校陳佳老師是北京舞蹈學院教育系本科畢業。她有紮實深厚的舞蹈教育功底和豐富盈實的舞蹈教學經驗。她在節目編排中通過隊形的變化和學生動作的選擇，充分發揮每一位學生的優點，揚長避短，讓每一位學生在舞臺上綻放她們最美的一面。八朵金花在陳老師的指導下，多次在地區和全國比賽中斬獲大獎，包括2018年8月在洛杉磯舉行的國際桃李杯全球總決賽白金獎；2019年5月份星光青少年才藝大賽北美賽區舞蹈類唯一的總冠軍，喜獲去北京中央電視臺參加全球決賽的資格；2019年在康州舉行的Starbound全國總決賽獲得了Elite Gold大獎, 並以探花列入枚全美十佳獎。她們還積極以舞蹈服務社區，多次組織和參與在當地老人院和老兵中心的表演，給處在疫情中的老人們帶來蓬勃生機和愛心。(圖文提供：Yanhong)

北京 亞裔 教育

上一則

主恩堂青少年暑期短宣隊豐收歸來

下一則

老吳上海小籠包 顆顆味美鮮香 原上海小籠創始人老吳親自打造

延伸閱讀

不只吃角子老虎機、自助餐 賭場推出藝術展 盼開發新商機

不只吃角子老虎機、自助餐 賭場推出藝術展 盼開發新商機
華埠「橋頭夜市」回歸 民眾樂遊

華埠「橋頭夜市」回歸 民眾樂遊
洛杉磯天普市土風舞基礎班 7月9日開課

洛杉磯天普市土風舞基礎班 7月9日開課
伯大尼畫室作育藝術英才指導申請名校

伯大尼畫室作育藝術英才指導申請名校
松柏之家藝術班 長者樂在其中

松柏之家藝術班 長者樂在其中
美國華裔小姐競選火熱進行中

美國華裔小姐競選火熱進行中

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
亞馬遜創建了一個新的玩法，可通過7月13日之前探索 Prime的各項好處集印章的方式在會員日賺取免費積分10元。（亞馬遜網站截圖）

亞馬遜黃金日會員促銷 可賺89元

2022-07-12 02:00
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15
職業美足聯盟NFL前達拉斯牛仔隊跑鋒巴柏因熱衰竭喪命。(Getty)

天氣有多熱 38歲美足達拉斯牛仔隊退役球員熱死

2022-07-13 21:12

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠