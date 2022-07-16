金花舞蹈藝術學校 八朵金花綻放光彩 大西洋城 Starbound 全國舞蹈總決賽獲佳績

新澤西金花舞蹈藝術學校 (King’s Academy of Dance Arts) 的八朵金花(如圖)，7月5日至7月9日在大西洋城參加Starbound全國舞蹈總決賽。她們的四個舞蹈節目在大賽中綻放光彩，取得了優異成績，全部榮列各個賽組的全國十佳。

The Starbound National Talent Competition從1993年開始舉辦，每年在全國60多個城市海選。2022年的初賽從2021年11月份開始, 到2022年六月份結束，全國總決賽在康州Foxwoods，德州聖安東尼奧, 新州大西洋城, 內華達州太浩湖和佛州奧蘭多等五大城市舉行。全國總決賽中群芳競豔，千帆競發，競爭十分激烈。

八朵金花分別為Alice Jiang, Emily Chao, Hanyi (Haley) Deng, Jennifer Dong, Julia Yi, Jiamei (Alice) Liu, Katherine Shi 和Olivia Chen。她們在金花舞蹈藝術學校陳佳老師的指導下，精心準備了四個節目，包括兩個集體舞 (Color和 Forest) 和兩個獨舞（Yearning和Light）。八朵金花的集體舞 Color 和Forest 在Senior Small Groups （15歲以上團體組）的全國總決賽中脫穎而出，喜獲兩個Elite Gold大獎，並以總分第五和第六列入該賽組全美十佳獎，得到了在大西洋城舉行的Starbound匯演資格。Emily Chao的獨舞Light 在Senior Soloists – Folkloric Category 獲得Elite Gold大獎。HayleyDeng 的獨舞Yearning在Senior Soloists – Open Group以總分第一獲得Elite Gold大獎, 並榮列 Senior Soloist賽組全國十佳。

Starbound歷來是西方舞隊和舞者的優勢陣地，難得見到亞裔 團隊。金花們一路過關斬將，獲得如此殊榮，實屬不易。金花舞隊是本次全國總決賽前十名中唯一的一支亞裔舞隊。四個舞蹈節目不僅在編舞，服裝和音樂上洋溢著中國文化底蘊和風采，而且律動中滲透著美國現代舞的流暢和動感。四個節目完美展現了金花們的多種文化背景，獲得裁判，觀眾和其他參賽舞者的喜歡和讚揚。

金花舞蹈藝術學校陳佳老師是北京 舞蹈學院教育 系本科畢業。她有紮實深厚的舞蹈教育功底和豐富盈實的舞蹈教學經驗。她在節目編排中通過隊形的變化和學生動作的選擇，充分發揮每一位學生的優點，揚長避短，讓每一位學生在舞臺上綻放她們最美的一面。八朵金花在陳老師的指導下，多次在地區和全國比賽中斬獲大獎，包括2018年8月在洛杉磯舉行的國際桃李杯全球總決賽白金獎；2019年5月份星光青少年才藝大賽北美賽區舞蹈類唯一的總冠軍，喜獲去北京中央電視臺參加全球決賽的資格；2019年在康州舉行的Starbound全國總決賽獲得了Elite Gold大獎, 並以探花列入枚全美十佳獎。她們還積極以舞蹈服務社區，多次組織和參與在當地老人院和老兵中心的表演，給處在疫情中的老人們帶來蓬勃生機和愛心。(圖文提供：Yanhong)