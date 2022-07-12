明年起 新州高中生免考試可畢業

新澤西州長墨菲簽署法案，將不要求明年畢業的高中生，必須通過新的全州標準化考試才能拿到文憑。(Getty Images)

新澤西州長墨菲上周簽署法案，不再要求明年畢業的高中生，必須通過新的全州標準化考試才能拿到畢業文憑。

新州 是全國僅有的11個州，仍規定高中生必須考試才能畢業；今年春天，將於明年畢業的高中學生參加了11年級的「新州畢業能力評估」考試，為疫情 爆發後考試被迫中斷兩年來的首次。

根據墨菲州長簽署的新法，新州將豁免高中畢業班必須考試的規定，僅將考試成績做為參考，以幫助州府推出檢驗畢業班能力的測試。

當初提出這項法案的四名民主黨眾議員卡普托(Ralph Caputo)、潘密拉·蘭皮特(Pamela Lampitt)、米拉·加西(Mila Jasey)和薩達芙·嘉佛(Sadaf Jaffer)認為，新的舉措將可抵銷疫情對學生學習能力的損害，以及對學生精神健康的影響。

四人在聲明中說：「從出現心理健康問題到學習能力受損，學生經歷了太多，如今他們需要我們的支持，而不是參加新的評估測驗後產生焦慮和壓力。『新州畢業能力評估』考試成為許多學生的畢業障礙，對即將畢業的高中生是不公平的，他們過去兩年因受疫情的影響而將面臨許多挑戰。」

州參議會多數黨領袖特蕾莎·瑞茲(Teresa Ruiz)提議，從2026年畢業的班級開始，州教育部 門要為目前11年級的制定出考試替代方案。根據瑞茲的建議，州教育廳需在墨菲州長簽署州法的60天內提出計畫，但目前不確定是否僅舉行一次新的考試，還是像維權組織長期呼籲的那樣，取消11年級的考試。瑞茲的提議上周在州議會過關，但必須得到參眾兩會的支持後，才能提交州長簽署為州法。

墨菲2017年競選時主張取消新州的畢業考試要求，認為是過於強調學生的考試，但改變現有的考試體制首先需要州議會通過法案。

瑞茲表示，她提議的法案可能仍不是答案，但找出答案的進程至少已經開始，「希望教育廳長拿出解決辦法，他們一旦提出方案，我們就會修改州法」。