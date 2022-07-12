響應復蔬路跑 新州佛光會落實環保

四位法師同時蒞臨，新州佛光人不但驚喜也特別振奮。(蔣本澎╱攝影)

【新澤西州 訊】響應綠色基金會「2022年全球復蔬VEGRUN公益路跑」活動，國際佛光會紐澤西協會近日在Colonial Park舉辦「花園州與大自然接心」活動，透過公園健走、採摘蔬果支持在地小農、蔬食野餐及聯誼、分享等活動，與當地的農場、素食社團結緣，落實環保與心保的理念。

協會會長童振邦表示， 該公益路跑是全球性的環保活動，許多地方是以大家共同完成的里程數轉換為「你跑步，我植樹」的基金，或捐助或以行動參與植樹。他希望紐澤西協會藉參與VEGRUN，支持自1984年起，維護新澤西及紐約海岸線清潔的非營利機構Clean Ocean Action各項海岸線清潔海水計畫。

為鼓勵不同年齡、體能的人都參與健走，特別規畫了三條長短不同的路線，沿途並設有拍照打卡點，讓大家不但為自己的身心健康，也為環保而走。

Cherise Daly是Vegan in NJ的社群 創始人，品嚐友人分享的新州 佛光山素食後，每次道場的素食義賣從不缺席。他與來自紐澤西州各地的社群成員們都是愛護動物、注重環保的全素食行動者，對可口的拌飯及蔬食燒烤讚不絕口。

團康活動由陳良能、彭浩雲主持，全場跟著「四海都有佛光人」的音樂與歌聲動起來。

公園附近的卓亞農場是由一群各有專業的華人出於對土地的熱情和農務的愛好，在工作之餘共同擁有和耕作的小型農場。原定採摘的蔬菜，因近日土撥鼠捷足先登，童振邦特別自另一家農場取得多樣新鮮蔬菜，提供大家選用，以行動支持在地小農，推廣蔬食。