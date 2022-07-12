我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

曾誤殺俄州童引反彈 賓州警丟工作

編譯徐薏茹／綜合報導
2014年誤殺12歲非裔男童的白人警察盧曼，加入賓州蒂奧加鎮警隊短短兩日便離職。圖為盧曼在蒂奧加鎮宣誓就職。(news5cleveland 電視台截圖)
2014年誤殺12歲非裔男童的白人警察盧曼，加入賓州蒂奧加鎮警隊短短兩日便離職。圖為盧曼在蒂奧加鎮宣誓就職。(news5cleveland 電視台截圖)

2014年，俄亥俄州克里夫蘭12歲非裔男童萊斯(Tamir Rice)在住家附近公園揮舞玩具槍，遭到白人警察開槍誤殺；當時開槍的警察盧曼(Timothy Loehmann)日前加入賓州蒂奧加鎮(Tioga)警隊，受到強烈反彈，短短兩日內便離開新工作。

鎮委員會主席海茲列特(Steve Hazlett)表示，盧曼就任後尚未輪過班；他說：「社區發聲了，我們聆聽他們的意見並做出行動。」

2014年悲劇發生後，大陪審團決定不起訴盧曼和他的搭檔，引發大眾怒火，社區民眾上街示威抗議；案件最終以600萬元達成和解；盧曼後來被發現在申請警察職位時造假被開除。

盧曼多次試圖在執法部門謀求新職位，2018年他曾在俄亥俄州貝萊爾村(Bellaire)警察局找到兼職工作，但提出申請幾天後受到萊斯母親與其他人批評而退出。

委員會主席海茲列特起初拒絕透露盧曼申請新職位時是否曾提到萊斯案件，也未說明委員會對他的背景是否知情，但後來海茲列特向美聯社表示：「盧曼在申請中毫無保留，他對一切都很坦率。」

一專門小組負責審查盧曼的申請並與他面談，海茲列特表示，他也參與小組審查，但拒絕說明支持雇用盧曼的原因。

鎮長威爾考克斯(David Wilcox)公開要求海茲列特與另外兩名委員辭職，稱他們知道盧曼的背景，並在臉書上抨擊：「你們應該感到羞恥。」

雇用盧曼的消息引發示威活動，萊斯的家屬也發聲譴責。海茲列特表示委員會本周將解決盧曼退出申請一事，討論下一步動作。

警察 俄亥俄州 賓州

上一則

芝華埠700人陳情 市府暫關閉槍案卡拉Ok酒吧

下一則

響應復蔬路跑 新州佛光會落實環保

延伸閱讀

非法煙火炸破屋頂 鄰驚呼「像飛彈掉落」

非法煙火炸破屋頂 鄰驚呼「像飛彈掉落」
洛縣非法焰火將鄰居民宅炸出大洞 聲音像洲際彈頭掉落

洛縣非法焰火將鄰居民宅炸出大洞 聲音像洲際彈頭掉落
白宮公布員工薪資 24人拿最高薪俸 多數人年薪超10萬

白宮公布員工薪資 24人拿最高薪俸 多數人年薪超10萬
康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」切斯納奪第15冠

康尼島吃熱狗大賽 「大白鯊」切斯納奪第15冠
104名初選贏家 挺大選被竊論 川普光環又在南卡勝選

104名初選贏家 挺大選被竊論 川普光環又在南卡勝選
國會暴亂聽證後 內華達、南卡初選 測試川普影響力

國會暴亂聽證後 內華達、南卡初選 測試川普影響力

熱門新聞

張東日前深夜在唐閣夾南威爾斯街遭遇持槍搶劫，此區位於華埠廣場北方，為住宅區。(張東提供)

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

2022-07-11 11:21
GoFundMe網站截至美東時間6日中午已為2歲的艾登募集到超過221萬美元。截自GoFundMe網站

芝加哥國慶遊行槍案倖存2歲童 已獲230萬捐款

2022-07-06 12:27
休士頓市區一景。（FOX）

想在德州過「好日子」 年薪至少要9.6萬

2022-07-09 02:00
赫爾在夏威夷火山附近搭建豪華帳棚，讓旅客體驗夏威夷大自然。(圖取自GlampingHub)

夏威夷火山旁搭Airbnb豪華帳篷 她年賺2.8萬元

2022-07-10 02:15
兒子持AK-47意圖弒母，鄰居介入射殺兒子，母親獲救。圖為大門遭到濫射的畫面。（KPRC電視台）

門板都成馬蜂窩 德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

2022-07-05 21:47
39歲的普林斯頓大學韓裔教授許埈珥，根據自己玩黑白棋盤的靈感，突破幾何色多項式問題 ，獲得今年的費爾茲獎。(美聯社)

普林斯頓大學39歲韓裔教授許埈珥 獲費爾茲獎

2022-07-08 02:15

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」