曾誤殺俄州童引反彈 賓州警丟工作

2014年誤殺12歲非裔男童的白人警察盧曼，加入賓州蒂奧加鎮警隊短短兩日便離職。圖為盧曼在蒂奧加鎮宣誓就職。(news5cleveland 電視台截圖)

2014年，俄亥俄州 克里夫蘭12歲非裔男童萊斯(Tamir Rice)在住家附近公園揮舞玩具槍，遭到白人警察 開槍誤殺；當時開槍的警察盧曼(Timothy Loehmann)日前加入賓州 蒂奧加鎮(Tioga)警隊，受到強烈反彈，短短兩日內便離開新工作。

鎮委員會主席海茲列特(Steve Hazlett)表示，盧曼就任後尚未輪過班；他說：「社區發聲了，我們聆聽他們的意見並做出行動。」

2014年悲劇發生後，大陪審團決定不起訴盧曼和他的搭檔，引發大眾怒火，社區民眾上街示威抗議；案件最終以600萬元達成和解；盧曼後來被發現在申請警察職位時造假被開除。

盧曼多次試圖在執法部門謀求新職位，2018年他曾在俄亥俄州貝萊爾村(Bellaire)警察局找到兼職工作，但提出申請幾天後受到萊斯母親與其他人批評而退出。

委員會主席海茲列特起初拒絕透露盧曼申請新職位時是否曾提到萊斯案件，也未說明委員會對他的背景是否知情，但後來海茲列特向美聯社表示：「盧曼在申請中毫無保留，他對一切都很坦率。」

一專門小組負責審查盧曼的申請並與他面談，海茲列特表示，他也參與小組審查，但拒絕說明支持雇用盧曼的原因。

鎮長威爾考克斯(David Wilcox)公開要求海茲列特與另外兩名委員辭職，稱他們知道盧曼的背景，並在臉書上抨擊：「你們應該感到羞恥。」

雇用盧曼的消息引發示威活動，萊斯的家屬也發聲譴責。海茲列特表示委員會本周將解決盧曼退出申請一事，討論下一步動作。