新州擬為無證低收入移民 設補助基金

新澤西州州長墨菲準備用5300萬元尚未用完的聯邦疫情紓困金，為沒有領到疫情補助的新州無證移民每人補助500元。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)準備用5300萬元尚未用完的聯邦疫情 紓困金，來補助使用個人報稅 識別號(Individual Taxpayer Identification Numbers，ITIN)報稅、沒有領到疫情補助的新州無證移民 ，每人補助500元。

使用ITIN報稅的人凡是收入不超過貧困線的200%，相當於兩口之家年收入3萬6620元，都可獲得500元補助。

新州約有46萬無證移民工人，其中許多人在疫情期間因為企業關門而丟了工作，他們多是在工廠和餐館上班，或是當保母和管家，許多人染疫；移民維權組織讚揚州長的計畫對這些移民是巨大幫助。

新州尚有3億元的聯邦疫情紓困金沒有用完，州長有權不經州議會批准而自行決定使用6000萬元。墨菲在今年3月的州府預算中提議設立5300萬元的基金，以便補助使用ITIN報稅的人，但在州議會上周通過的506億元州府預算計畫中，沒有包括州長提議的ITIN基金。

州參議會多數黨領袖特蕾莎·瑞茲(Teresa Ruiz)讚賞墨菲的提議，表示他將補助發給民眾，民眾就有錢買食物，「我有信心州府將做出這筆投資」。

在被記者要求詳細說明給ITIN報稅人提供資助時，墨菲僅表示他對能夠拿出部分資金感到自豪，但沒有提出更多細節。

州議會共和黨人批評民主黨人允許墨菲將州府資金用於不受歡迎的計畫，實際上是為了政治目的。共和黨的州參議員霍扎菲(Jim Holzapfel)說：「控制州議會的民主黨人知道墨菲的計畫是要給無證移民一大筆錢，但因得不到多數民眾的支持，所以民主黨人不敢將該計畫放在州府預算中，而是創造出一個任由州長控制的基金，以便用作荒唐目的的開支。如果民主黨人認為，資助無證移民的計畫很偉大，應當動用納稅人的錢，他們就應大膽地擺在州府預算中。」

ITIN是發給無法申請社安號的人，以協助企業遵守聯邦稅法；墨菲的發言人說：「州長對設立ITIN基金的承諾不變，以便用來補助受到疫情影響的納稅人。」

這是新州第二次推出為無證移民提供現金福利的計畫，上一次是去年10月執行的「被排除新州人基金」(Excluded New Jerseyans Fund)，為收入不到5萬5000元的個人提供2000元補助，家庭提供4000元。該基金有3萬5000人申請，已在今年2月結束。