猴痘入侵肯登郡 患者正居家隔離 新州累計8例

新澤西州衛生廳通報，肯登郡傳出猴痘確診首例，成為新州境內第八起病例。圖為猴痘檢測。(Getty Images)

新澤西州衛生廳通報，肯登郡(Camden County)5日傳出首例猴痘 確診患者，成為新州 境內第八起病例。

聯邦疾病防治中心(CDC)和新州衛生當局指出，格羅契斯特鎮(Gloucester Township)一名曾至外州旅行的居民驗出正痘病毒(orthopoxvirus)， 即引發猴痘的病毒。

CDC強調，和紐約州相比，新州的猴痘案例仍相對少許多；目前紐約州至少已有96起案例，賓州則有17例，康乃狄克州只有一例。

猴痘症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、畏寒，以及皮膚出現像青春痘或水泡的紅疹；常見傳染方式包括與確診的紅疹、結痂或皮膚體液組織有所接觸，以及經由呼吸道的飛沫傳染、接吻或性行為。

當局接獲確診消息後，立即對該名確診人士進行接觸史追蹤，肯登郡衛生局聲明指出：「我們已經完成接觸史追蹤和治療程序，現在正密切調查、確認所有與該案接觸的人都可取得疫苗 。而該名患者目前正居家隔離，我們也持續追蹤病毒可能擴散的範圍，確保所有接觸者都實施預防措施。」

肯登郡衛生局官員諾瓦可(Paschal Nwako)表示，猴痘對當地居民的威脅性仍「非常低」，而且可以治癒；此外，「與患者接觸的高風險人士可接種疫苗，患者也可接受抗病毒治療。所以民眾無須驚慌，只需要保持警覺，觀察身邊的人是否有出現病症」。

新州衛生廳也指派肯登郡作為猴痘疫苗的地區儲存中心，南澤西地方公衛官員將與肯登郡官員協助向接觸者發放疫苗。

目前確診者多為與男性發生過性關係的男性，但聯邦公衛官員仍再三強調，任何人都可能感染猴痘。截至5日，全美共306人確診猴痘，範圍擴及27州和華府，聯邦公衛當局表示，除了針對已有猴痘病例的城市廣發疫苗，也將疫苗接種建議擴大至與男性發生性關係的同性族群。