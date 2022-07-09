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紐澤西佛光協會節能講座 介紹家用太陽能版

新澤西州訊
節能愛地球家用太陽能板講座合影。(葉雪珍/攝影)
節能愛地球家用太陽能板講座合影。(葉雪珍/攝影)

紐澤西佛光協會南區分會日前舉辦「節能愛地球，家用太陽能板線上講座」，邀請從事太陽能系統安裝設計已有13年經驗的王萌，解說家用太陽能系統，吸引近50人上線聆聽。

紐澤西協會長童振邦表示，目前油價上漲，有限的能源只會愈來愈貴，而無所不在的太陽能應是替代能源；佛光山近幾年推動「蔬食A計畫」，也認同「世界地球日」活動，目的就是節能減碳，救地球，環保就是「救自己」。

王萌介紹在新澤西安裝太陽能電池板的種種好處，並講解太陽能系統運作；例如，太陽能可再生能源證書SREC(Solar Renewable Energy Certificate) 、太陽能激勵計畫(Successor Solar Incentive(SuSI) Program )、太陽能可再生能源證書SREC(Solar Renewable Energy Certificate)、淨計量(Net Metering)，當太陽能電力系統產生的電量超過用戶消耗的電量時，淨電表會將多餘的電力返回電網，用戶將獲得積分。

當太陽能系統發電時，電池會自行充電，多餘的能量將為家庭供電。如果系統產生的電力超過家庭需求並且電池已充滿電，多餘的電力將通過電網返回，用戶的帳戶將被記入貸方，一旦停電，電池將提供儲存的能量；太陽出來後，面板將繼續為電池充電，即可不間斷使用電池能量，直到電力恢復。

王萌於現場接受主持人蔣卓和聽眾的提問，解答有關太陽能電池板材料的環保、回收等問題。

協會督導李幸玲的大哥李榮盛受邀於現場分享使用心得，他在紐約住家安裝太陽能電池板已十年；他說，優點是不會停電及節省電費。

南區分會會長李冠瑩表示，太陽能是人類可以利用的最豐富的能源，也是唯一可以保持大氣溫度平衡而不使氣候變暖，最安全可靠的能源，因此舉辦這場活動，讓大家有機會了解太陽能。

Beverly也表示安裝太陽能板好幾年，的確非常好用，目前每月電費只有一元。胡際敏2010年在舊家屋頂裝了太陽能電板， 受益了11年，可惜那時沒有蓄電電池，所以停電時沒法獲利。

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