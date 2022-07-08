新州20歲滅門弒親兇嫌 判囚150年

新澤西州現年20歲的居民科洛基(左)在2017年殺害父母(右和中)、情同祖母的祖父女友及姊姊，被判150年徒刑。(取材自臉書)

來自新澤西州 孟莫斯郡(Monmouth County)、現年20歲的科洛基(Scott Kologi)在2017年殺害四名家人，包括其父母、情同祖母的祖父女友及姊姊，由陪審團認定四項一級謀殺等罪名成立，日前被判150年監禁。

2017年12月31日跨年前幾個小時，當時16歲的科洛基持強力半自動步槍手刃家人，44歲的母親琳達(Linda)，42歲的父親史蒂文(Steven)，18歲的姊姊布芮特妮(Brittany)，柯洛基祖父的70歲伴侶瑪莉‧舒爾茨(Mary Schulz)等四人遇害，哥哥及祖父則逃離家中而倖免於難。

檢方並未公布柯洛基的行凶動機；柯洛基的律師洛穆羅(Richard Lomurro)曾在法庭上表示，科洛基本身有「嚴重的」精神疾病問題，症狀包括幻覺及思想扭曲等，不應以「冷血殺手」視之。

犯案時是否精神錯亂是判決的重點，而陪審團認定柯洛基必須為他在2017跨年夜的行為負責，因為柯洛基當晚行凶時，首先將母親喚到房內，將燈熄掉下殺手，接著殺聽到聲音趕來的父親，之後再隨機殺害其他家人；柯洛基在行凶前還曾上網查詢如何反擊穿防彈背心的警察 ，行凶期間也戴耳塞。

孟莫斯郡檢察官布倫南(Sean Brennan)表示，柯洛基「在完全知曉他在做什麼的情況下殺人」。

依據新澤西州的「禁止提前釋放法案」(No Early Release Act)，柯洛基至少須坐牢127年半才能假釋；主審法官勒彌厄在庭上說，判決就是讓柯洛基永遠見不到監獄 以外的陽光。