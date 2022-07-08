費城市長肯尼 稱不當市長才能開心挨轟

費城市長肯尼對兩名警察中彈表示憤怒，說他出於對城市和公眾安全的擔憂而每晚都難以入睡，只有不當市長才會開心。(Getty Images)

費城 市長肯尼(Jim Kenney)5日對兩名警察 中彈表示憤怒，說他出於對城市和公眾安全的擔憂而每天晚上都難以入睡，只有不當市長他才會開心。

肯尼是在午夜剛過，國慶日慶祝活動上爆發騷亂兩小時後發表上述講話，他的講話在全國受到批評，並引發要他辭職的聲浪。

肯尼說：「過去七年中，我沒有一次也沒有一天不感到擔憂。我擔憂7月4日的國慶日、擔憂2016年的民主黨 全國代表大會、擔憂美式足球聯盟(NFL)的選秀活動。我每天都害怕聽到壞消息，只有離開市府和不當市長的時候，我才會不擔憂和高興起來。」

一名記者追問：「你是期待不當市長嗎？」肯尼答稱：「事實上是的。」

肯尼的坦率直言受到關注後，當天下午發表聲明表示收回他的講話，說「我對自己在非常沮喪的時刻向外界傳遞的訊息感到失望，我讓費城民眾感到我似乎是毫不在意，但事實上不是。我以前說過多次，我總是夜不能寐，在想著市民面臨的挑戰，想著我們能做些什麼來解決問題。作為市長會有很多不眠之夜，我是期待自己能睡個好覺」。

肯尼也受到費城市議會的批評，部分民主黨人要求將於2024年任期屆滿的肯尼立刻下台；市議員格林(Derek Green)說，市長不能言敗，「民眾期待市長發揮領導作用，但他卻只顧自己開心」。

考慮競選市長的市議員唐布(Allan Domb)表示，肯尼應當辭職，因為他的講話時違反了就職宣誓，「在某種程度上表明他放棄了費城與市民，民選領袖是宣誓為民服務，我們不能有一個認輸的球隊教練」。

面對辭職的呼聲，肯尼表示他絕不考慮。市議會主席克拉克(Darrell Clarke)說，要求肯尼在任期結束前辭職是行不通的，不具建設性。如果肯尼辭職，市議會主席將依法接替市長。市議員史奎拉(Mark Squilla)說，肯尼辭職將引發混亂，也解決不了槍枝暴力問題。